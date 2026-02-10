Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe rompió en llanto al hablar del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez: "la vida es un ratico"

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe reveló qué pasó por su mente al enterarse de la muerte del cantante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia - Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Así reaccionó Sara Uribe tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez. Foto Canal RCN - Rodrigo Varela.

Sara Uribe,quien se convirtió en una de las más recientes eliminadas de La casa de los famosos Colombia, recientemente concedió una entrevista al Canal RCN, en el que entre lágrimas reaccionó al trágico accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez?

En medio de este espacio, la presentadora abrió su corazón para dar su opinión sobre lo que le sucedió al artista, un momento en el que rompió en llanto y se mostró visiblemente conmovida por cómo ocurrieron los hechos y en el que también reflexionó sobre lo frágil que es la vida.

Artículos relacionados

"Fue uno de los momentos más duros y me hizo pensar que la vida es un ratico, que a veces no debo desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen la pena, por ejemplo en desgastarme en pel3as, al fin y al cabo uno se va y no se lleva nada", señaló.

Artículos relacionados

Así mismo, aseguró que no vale la pena exponerse a cierto tipo de situaciones solo por dinero, y perderse la oportunidad de dedicarle su tiempo a quienes sí lo merecen, como su hijo, su mamá, su hermano, y en general a estar con los suyos y con quienes en realidad la quieren, pues dio a entender que, en su caso, no vale la pena hacerlo solo para ganar seguidores y fama.}

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe rompió en llanto al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó ver que una de las grandes enseñanzas de esta dolorosa partida, es que ni las joyas, ni los lujos ni las riquezas se las llevan las personas cuando mueren, pues aseguró que absolutamente todo en la vida es pasajero.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Sara Uribe se quebró tras opinar sobre la muerte de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Volviendo al tema de su participación en el reality de convivencia del Canal RCN, la antioqueña confesó que regresó a la realidad mucho más fuerte, más sabia y sobre todo, libre de equipaje, haciendo énfasis en que ya no la deslumbra una fotografía, la fama o los seguidores, pues aunque valora el cariño de las personas y lo recibe con amor, hoy en día sus prioridades están puestas en otros temas.

Junto a Marilyn Patiño, Sara fue una de las eliminadas en la gala del pasado domingo 08 de febrero, pues, por decisión del público, ambas famosas fueron las elegidas para abandonar la competencia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu en La casa de los famosos Colombia. La Jesuu

La Jesuu reapareció devastada tras la muerte de un ser querido: "me arrebataron un hermano"

Valentina Ruiz, conocida como La Jesuu, se mostró afectada tras anunciar que está de luto tras recibir dolorosa noticia.

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte Yeison Jiménez

Sale a la luz video inédito del velorio de Yeison Jiménez en el lugar del accidente a un mes de su muerte

A un mes de su fallecimiento, la hermana de Yeison Jiménez compartió un video inédito del velorio realizado en el lugar del accidente.

El Tigre cumple 40 años y el fútbol no lo olvida. Falcao

Falcao cumple 40 años y recibió emotivos mensajes del fútbol mundial

Radamel Falcao García celebra 40 años y recibe homenajes de clubes, jugadores y entidades del fútbol que recuerdan su legado histórico.

Lo más superlike

Talento internacional

Famoso árbitro sufrió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en pleno partido

El famoso árbitro vivió un romántico momento en la cancha que terminó en un preocupante episodio ocurrido una semana después en su casa.

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos Emiro Navarro

Emiro dedicó conmovedor mensaje a Karola tras su ingreso a La casa de los famosos, “somos familia”

A un mes de su partida, Ciro Quiñonez recordó a Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Ciro Quiñonez recuerda a Yeison Jiménez a un mes de la tragedia aérea

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes RBD

Exintegrante de RBD se compara con Bad Bunny y desata revuelo en redes

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano