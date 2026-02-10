Sara Uribe rompió en llanto al hablar del trágico fallecimiento de Yeison Jiménez: "la vida es un ratico"
Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe reveló qué pasó por su mente al enterarse de la muerte del cantante.
Sara Uribe,quien se convirtió en una de las más recientes eliminadas de La casa de los famosos Colombia, recientemente concedió una entrevista al Canal RCN, en el que entre lágrimas reaccionó al trágico accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez.
¿Cómo reaccionó Sara Uribe tras enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez?
En medio de este espacio, la presentadora abrió su corazón para dar su opinión sobre lo que le sucedió al artista, un momento en el que rompió en llanto y se mostró visiblemente conmovida por cómo ocurrieron los hechos y en el que también reflexionó sobre lo frágil que es la vida.
"Fue uno de los momentos más duros y me hizo pensar que la vida es un ratico, que a veces no debo desperdiciar mi tiempo en cosas que no valen la pena, por ejemplo en desgastarme en pel3as, al fin y al cabo uno se va y no se lleva nada", señaló.
Así mismo, aseguró que no vale la pena exponerse a cierto tipo de situaciones solo por dinero, y perderse la oportunidad de dedicarle su tiempo a quienes sí lo merecen, como su hijo, su mamá, su hermano, y en general a estar con los suyos y con quienes en realidad la quieren, pues dio a entender que, en su caso, no vale la pena hacerlo solo para ganar seguidores y fama.}
¿Qué dijo Sara Uribe sobre la muerte de Yeison Jiménez tras su salida de La casa de los famosos Colombia?
Así mismo, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó ver que una de las grandes enseñanzas de esta dolorosa partida, es que ni las joyas, ni los lujos ni las riquezas se las llevan las personas cuando mueren, pues aseguró que absolutamente todo en la vida es pasajero.
Volviendo al tema de su participación en el reality de convivencia del Canal RCN, la antioqueña confesó que regresó a la realidad mucho más fuerte, más sabia y sobre todo, libre de equipaje, haciendo énfasis en que ya no la deslumbra una fotografía, la fama o los seguidores, pues aunque valora el cariño de las personas y lo recibe con amor, hoy en día sus prioridades están puestas en otros temas.
Junto a Marilyn Patiño, Sara fue una de las eliminadas en la gala del pasado domingo 08 de febrero, pues, por decisión del público, ambas famosas fueron las elegidas para abandonar la competencia.