Sale a la luz la causa de muerte de reconocida actriz: ocultó una grave enfermedad

Se conocieron los detalles oficiales sobre la muerte de una reconocida actriz que mantuvo en reserva su enfermedad.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sale a la luz la causa de muerte de reconocida actriz: ocultó una grave enfermedad. (Foto IA) (Foto FreePik)

La industria del entretenimiento vuelve a estremecerse tras conocerse nuevos detalles sobre la muerte de una reconocida actriz, cuyo fallecimiento fue confirmado a finales de enero.

Aunque su partida se dio hace varias semanas, solo hasta ahora se han hecho públicos los documentos oficiales que revelan la causa de su muerte, sorprendiendo a seguidores y colegas por la enfermedad que enfrentó lejos del ojo público.

La información salió a la luz luego de que autoridades sanitarias de Los Ángeles divulgaran el certificado de defunción, poniendo fin a las especulaciones que habían rodeado su repentina hospitalización y posterior fallecimiento.

¿Quién es la actriz que mantuvo su enfermedad en secreto?

Se trata de Catherine O’Hara, actriz canadiense-estadounidense de 71 años, ampliamente reconocida por su extensa trayectoria en cine y televisión.

O’Hara se convirtió en un rostro inolvidable para millones de personas gracias a personajes icónicos como la madre de Kevin McCallister en Home Alone (Mi pobre angelito), así como por su papel de Moira Rose en la exitosa serie Schitt’s Creek.

Catherine O'Hara interpretó a la madre de Kevin McCallister en Home Alone (Mi pobre angelito)
Catherine O'Hara interpretó a la madre de Kevin McCallister en Home Alone (Mi pobre angelito). (Foto Amy Sussman / AFP)

A lo largo de su carrera, Catherine destacó por su versatilidad, pasando de la comedia familiar al humor ácido y al drama, consolidándose como una de las actrices más respetadas de su generación.

Además de su legado actoral, Catherine O’Hara acumuló importantes reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo dos premios Emmy, dos premios del Sindicato de Actores (SAG) y un Globo de Oro, entre otros galardones.

Su fallecimiento ocurrió a finales de enero, luego de haber sido trasladada de urgencia a un hospital en condición delicada, tras presentar graves dificultades respiratorias.

¿Cuál fue la causa de muerte de Catherine O’Hara?

De acuerdo con el certificado de defunción emitido por el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, Catherine O’Hara falleció a causa de una embolia pulmonar, es decir, un coágulo de sangre que se aloja en los pulmones y compromete gravemente la respiración.

El documento señala que la actriz padecía cáncer colorrectal, enfermedad que habría mantenido en completo secreto durante su proceso de tratamiento. Hasta el momento de su muerte, no existían declaraciones públicas ni información conocida sobre esta condición médica.

El certificado también indica que la actriz fue cremada y que sus restos fueron entregados a su esposo, Robert “Bo” Welch, con quien compartió gran parte de su vida personal lejos de los reflectores.

Catherine O'Hara padecía cáncer colorrectal.
Catherine O'Hara padecía cáncer colorrectal. (Foto VALERIE MACON / AFP)
