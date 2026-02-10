Murió el padre de David Bisbal: así lo despidió el cantante en redes sociales
David Bisbal anunció el fallecimiento de su padre y lo despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.
España está de luto luego de que el reconocido cantante David Bisbal confirmara, con un emotivo mensaje, el fallecimiento de su padre a los 84 años.
¿Qué le ha pasado al padre de David Bisbal?
En las últimas horas, el cantante español acudió a su cuenta de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores, para confirmar el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, con una serie de fotografías en su honor.
En las imágenes se ve al padre del artista, de 46 años, en su juventud cuando debutaba como boxeador en su pueblo natal, Almería, y en otras etapas dedicadas al canto. David acompañó estas instantáneas con un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.
Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió.
¿De qué murió el padre de David Bisbal?
El padre de David Bisbal padecía alzheimer desde hacía varios años, una enfermedad que deterioró progresivamente su salud y su calidad de vida. Debido a su estado, se encontraba viviendo en una residencia especializada donde recibía cuidados constantes, según medios locales de Almería.
El cantante había hablado en distintas ocasiones sobre el difícil proceso que atravesaba su familia, destacando la importancia de visibilizar la realidad de quienes conviven con esta enfermedad y el impacto emocional que conlleva.
¿Quién fue el padre de David Bisbal?
José Bisbal Carrillo fue un destacado boxeador español que brilló en la categoría de peso gallo durante las décadas de 1960 y 1970. En su etapa amateur se coronó campeón de Andalucía y subcampeón de España, logros que marcaron el inicio de su trayectoria en el deporte.
Ya como profesional, consiguió el título nacional del peso gallo y acumuló una amplia carrera con decenas de combates, incluyendo enfrentamientos internacionales que lo convirtieron en uno de los pioneros del boxeo español fuera del país.