Murió el padre de David Bisbal: así lo despidió el cantante en redes sociales

David Bisbal anunció el fallecimiento de su padre y lo despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Falleció a los 84 años el padre de David Bisbal
David Bisbal confirmó en redes sociales el fallecimiento de su padre. (Foto izquierda: Sergi Alexander/Getty Images/AFP | Foto derecha: Freepik)

España está de luto luego de que el reconocido cantante David Bisbal confirmara, con un emotivo mensaje, el fallecimiento de su padre a los 84 años.

¿Qué le ha pasado al padre de David Bisbal?

En las últimas horas, el cantante español acudió a su cuenta de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores, para confirmar el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, con una serie de fotografías en su honor.

David Bisbal, cantante español
David Bisbal confirmó el fallecimiento de su padre por medio de sus redes sociales. (Foto: Rachel Murray/Getty Images for Paramount Pictures/AFP)

En las imágenes se ve al padre del artista, de 46 años, en su juventud cuando debutaba como boxeador en su pueblo natal, Almería, y en otras etapas dedicadas al canto. David acompañó estas instantáneas con un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió.

¿De qué murió el padre de David Bisbal?

El padre de David Bisbal padecía alzheimer desde hacía varios años, una enfermedad que deterioró progresivamente su salud y su calidad de vida. Debido a su estado, se encontraba viviendo en una residencia especializada donde recibía cuidados constantes, según medios locales de Almería.

El cantante había hablado en distintas ocasiones sobre el difícil proceso que atravesaba su familia, destacando la importancia de visibilizar la realidad de quienes conviven con esta enfermedad y el impacto emocional que conlleva.

David Bisbal, cantante español
El padre de David Bisbal murió a causa de alzheimer, enfermedad que padecía hace años. (Foto: Mindy Small/Getty Images/AFP)

¿Quién fue el padre de David Bisbal?

José Bisbal Carrillo fue un destacado boxeador español que brilló en la categoría de peso gallo durante las décadas de 1960 y 1970. En su etapa amateur se coronó campeón de Andalucía y subcampeón de España, logros que marcaron el inicio de su trayectoria en el deporte.

Ya como profesional, consiguió el título nacional del peso gallo y acumuló una amplia carrera con decenas de combates, incluyendo enfrentamientos internacionales que lo convirtieron en uno de los pioneros del boxeo español fuera del país.

