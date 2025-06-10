Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto respondió el influencer ante los rumores

A raíz de las especulaciones sobre su estado de salud, Luisito Comunica rompió el silencio y aclaró la verdad sobre este tema.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Persona recibe acompañamiento.
Luisito Comunica aclaró si padece Alzheimer. Foto | Canal RCN.

Hace pocas semanas atrás, el creador de contenido Luisito Comunica generó preocupación en redes sociales luego de que empezara a circular una grabación que para muchos se convirtió en la prueba de que tendría grave enfermedad.

Artículos relacionados

¿Por qué aseguran que Luisito Comunica tendría Alzheimer?

Luego de varias repeticiones de la frase “Vamo’ a darle”, usuarios empezaron a alimentar las especulaciones sobre un supuesto problema haciendo alusión a que podría tratarse un problema relacionado con el Alzheimer.

Artículos relacionados

En medio del revuelo que generó esta afirmación, el mismo youtuber mexicano rompió el silencio y dio a conocer su posición sobre el tema.

Artículos relacionados

“Me han estado mandando mucho ese video, buen momento, por cierto, y no tengo Alzheimer ni nada similar. Todo es un set de grabación; cuando uno graba un comercial tiene que repetir la misma frase con diferentes entonaciones. Mi memoria está bien, aunque se aprecia su preocupación”, fueron las palabras del influenciador.

¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto dijo el creador digital

De acuerdo con la explicación que ofreció Luisito, la repetición que se volvió tendencia, tiene que ver con un proceso normal en los sets publicitarios. Y es que, durante estos espacios es necesario repetir las líneas en distintas entonaciones para que los editores elijan la que, a su criterio, sea una mejor entonación, pues nada tiene que ver con que su memoria esté fallando y tenga problemas de salud.

La aclaración del reconocido influenciador mexicano, llegan después de una ola de reacciones por parte de los internautas, pues tras difundirse el comentado video en donde quedó expuesta la repetición, muchos interpretaron este momento como una señal clara de que alto estaría ocurriéndole.

¿Qué dijo Luisito Comunica ante los rumores sobre supuesto Alzheimer?

Así mismo, el mexicano aprovechó unos segundos por la preocupación e hizo claridad de que actualmente su memoria se encuentra completamente intacta, “. “Todo es un set de grabación… Mi memoria está bien”, afirmó.

Cabe señalar que meses atrás Luisito tuvo que se hospitalizado por una lesión que se presentó en la zona de su espalda, situación que lo llevó a permanecer internado por una dolencia que calificó bastante grave.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Manelyk González dejó claro que nunca saldría con un hombre pobre Talento internacional

Manelyk González reveló que nunca saldría con un hombre pobre: “el que paga es el hombre”

Manelyk González confesó que nunca saldría “con un hombre pobre”, dejando claro que ella no necesita "nada de nadie".

La casa de los famosos México 2025 revelo a su ganador La casa de los famosos

La casa de los famosos México 2025 ya tiene un nuevo ganador: ¿de quién se trata?

La casa de los famosos México 2025 ha llegado a su fin y emocionó a los fans con la revelación tensionante de su gran ganador.

Se conocen nuevos detalles de la muerte del estilista de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Estilista de Ángela Aguilar realizó una millonaria transferencia antes de fallecer ¿Cuánto fue?

Una suma millonaria, un recibo bancario y muchas preguntas abiertas rodean los últimos días de Micky Hair, el estilista de Ángela Aguilar.

Lo más superlike

Yina Calderón rompió el silencio tras el fallecimiento de un ser querido. Yina Calderón

Yina Calderón se pronunció tras la muerte de un ser querido: “Lo amaba”

Yina Calderón rompió tras la desgarradora pérdida que tuvo por parte de un ser querido al que le decía “novio” de cariño.

Pichingo en su infancia MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo de MasterChef Celebrity hizo confesión sobre su infancia: así lucía

Falleció reconocida actriz llamada: de Kimberly Hébert Gregory de Grey's Anatomy. Talento internacional

Falleció reconocida actriz quien debutó en importantes producciones internacionales

Bad Bunny hizo sorprendente confesión tras críticas por presentación en el Super Bowl. Bad Bunny

Bad Bunny rompió el silencio tras críticas por presentarse en el Super Bowl: ¿qué dijo?

Pautips no puede ser mamá Pautips

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?