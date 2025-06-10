¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto respondió el influencer ante los rumores

Hace pocas semanas atrás, el creador de contenido Luisito Comunica generó preocupación en redes sociales luego de que empezara a circular una grabación que para muchos se convirtió en la prueba de que tendría grave enfermedad.

¿Por qué aseguran que Luisito Comunica tendría Alzheimer?

Luego de varias repeticiones de la frase “Vamo’ a darle”, usuarios empezaron a alimentar las especulaciones sobre un supuesto problema haciendo alusión a que podría tratarse un problema relacionado con el Alzheimer.

En medio del revuelo que generó esta afirmación, el mismo youtuber mexicano rompió el silencio y dio a conocer su posición sobre el tema.

“Me han estado mandando mucho ese video, buen momento, por cierto, y no tengo Alzheimer ni nada similar. Todo es un set de grabación; cuando uno graba un comercial tiene que repetir la misma frase con diferentes entonaciones. Mi memoria está bien, aunque se aprecia su preocupación”, fueron las palabras del influenciador.

¿Luisito Comunica tiene Alzheimer? Esto dijo el creador digital

De acuerdo con la explicación que ofreció Luisito, la repetición que se volvió tendencia, tiene que ver con un proceso normal en los sets publicitarios. Y es que, durante estos espacios es necesario repetir las líneas en distintas entonaciones para que los editores elijan la que, a su criterio, sea una mejor entonación, pues nada tiene que ver con que su memoria esté fallando y tenga problemas de salud.

La aclaración del reconocido influenciador mexicano, llegan después de una ola de reacciones por parte de los internautas, pues tras difundirse el comentado video en donde quedó expuesta la repetición, muchos interpretaron este momento como una señal clara de que alto estaría ocurriéndole.

¿Qué dijo Luisito Comunica ante los rumores sobre supuesto Alzheimer?

Así mismo, el mexicano aprovechó unos segundos por la preocupación e hizo claridad de que actualmente su memoria se encuentra completamente intacta, “. “Todo es un set de grabación… Mi memoria está bien”, afirmó.

Cabe señalar que meses atrás Luisito tuvo que se hospitalizado por una lesión que se presentó en la zona de su espalda, situación que lo llevó a permanecer internado por una dolencia que calificó bastante grave.