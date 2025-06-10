Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?

La influenciadora Pautips sobre no poder tener hijos y si se someterá a un tratamiento.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Pautips no puede ser mamá
Pautips habla sobre no poder ser mamá/AFP: Randy Shropshire

La influenciadora Pautips habló a sus millones de fanáticos sobre las enfermedades que le han impedido convertirse en madre.

Artículos relacionados

¿Por qué Pautips no puede ser mamá?

La creadora de contenido confesó en sus redes sociales lo difícil que ha sido para ella tener que enfrentar la idea de quizás no poder convertirse en madre como consecuencia de decisiones que tomó en el pasado.

Pautips sobre ser mamá

La influenciadora activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de fanáticos, y allí la cuestionaron al respecto.

Explicó que sufrió an*rexia y bulim*a por muchos años, por lo que sus huesos se descalcificaron, sus hormonas se desregularon y terminó en drepesi*n.

Artículos relacionados

¿Qué es la an*rexia y bulim*a?

Estas enfermedades "son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso, de origen multifactorial, originados por la interacción de diferentes causas de origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural", explica la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).

¿Pautips se someterá a un tratamiento para ser mamá?

Debido a que Pautips tendría infertilidad por las enfermedades que padeció, la cuestionaron si se someterá a algún tratamiento para poder sr mamá, a lo que ella señaló que es un tema bastante complejo de hablar, pues hay muchas personas insensibles que prefieren tirarle críticas.

"La infertilidad ha traído mucha culpa también. Sé que mis malas decisiones del pasado con la alimentación influyeron mucho(...) todo el mundo me pregunta ¿para cuándo el bebé? y yo le pregunto a Dios ¿para cuándo?" no sé si alguna me entienda o haya pasado por esta situación, es frustrante y solitaria", detalló.

Confesó que ve a muchos disfrutando de su etapa de padres, pero en ella ve esa situación como una experiencia bastante lejana.

Artículos relacionados

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido de outfits, maquillaje, viajes y estilo de vida, además de disfrutar de su matrimonio con el creador de contenido de vida fit Ronald Moscoso, de quien se le ve muy enamorada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette Talento internacional

Robbie Williams reveló que tiene Síndrome de Tourette: ¿por qué esto le genera pensamientos intrusivos?

El cantante Robbie Williams generó asombró al revelar que fue diagnosticado con Síndrome de Tourette con síntomas de pensamientos intrusivos.

Jessica Cediel dedica reflexión a sus fans Jessica Cediel

La importancia de tener paz en la vida según Jessica Cediel

La presentadora Jessica Cediel reveló la importancia de tener paz en la vida y cómo conservarla.

Valentina Taguado explica cómo detectar el bombardeo de amor Curiosidades

Valentina Taguado revela las señales del bombardeo de amor y cómo evitar caer en manipulación

Valentina Taguado explicó cómo identificar el bombardeo de amor, una estrategia de manipulación que muchos confunden con amor.

Lo más superlike

Karina García sobre sus papás Karina García

Karina García se confesó sobre su verdadera relación con sus papás

La influenciadora Karina García habló sobre la compleja relación que tuvo con sus padres.

Bad Bunny hizo sorprendente confesión tras críticas por presentación en el Super Bowl. Bad Bunny

Bad Bunny rompió el silencio tras las críticas por presentación en el Super Bowl: ¿qué dijo?

IA Tecnología

Estas son las 20 profesiones en riesgo de reemplazo por la IA, según estudio de ChatGPT

Manelyk González dejó claro que nunca saldría con un hombre pobre Talento internacional

Manelyk González reveló que nunca saldría con un hombre pobre: “el que paga es el hombre”

MasterChef Celebrity: el error de Michelle Rouillard que generó reacciones en la cocina MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Michelle siguió consejo de Claudia y generó polémica: “Le echó la culpa”