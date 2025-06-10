Pautips habló sobre no poder tener hijos: ¿qué enfermedades le provocaron infertilidad?

La influenciadora Pautips habló a sus millones de fanáticos sobre las enfermedades que le han impedido convertirse en madre.

¿Por qué Pautips no puede ser mamá?

La creadora de contenido confesó en sus redes sociales lo difícil que ha sido para ella tener que enfrentar la idea de quizás no poder convertirse en madre como consecuencia de decisiones que tomó en el pasado.

La influenciadora activó la herramienta de preguntas en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de fanáticos, y allí la cuestionaron al respecto.

Explicó que sufrió an*rexia y bulim*a por muchos años, por lo que sus huesos se descalcificaron, sus hormonas se desregularon y terminó en drepesi*n.

¿Qué es la an*rexia y bulim*a?

Estas enfermedades "son trastornos mentales caracterizados por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control de peso, de origen multifactorial, originados por la interacción de diferentes causas de origen biológico, psicológico, familiar y sociocultural", explica la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).

¿Pautips se someterá a un tratamiento para ser mamá?

Debido a que Pautips tendría infertilidad por las enfermedades que padeció, la cuestionaron si se someterá a algún tratamiento para poder sr mamá, a lo que ella señaló que es un tema bastante complejo de hablar, pues hay muchas personas insensibles que prefieren tirarle críticas.

"La infertilidad ha traído mucha culpa también. Sé que mis malas decisiones del pasado con la alimentación influyeron mucho(...) todo el mundo me pregunta ¿para cuándo el bebé? y yo le pregunto a Dios ¿para cuándo?" no sé si alguna me entienda o haya pasado por esta situación, es frustrante y solitaria", detalló.

Confesó que ve a muchos disfrutando de su etapa de padres, pero en ella ve esa situación como una experiencia bastante lejana.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido de outfits, maquillaje, viajes y estilo de vida, además de disfrutar de su matrimonio con el creador de contenido de vida fit Ronald Moscoso, de quien se le ve muy enamorada.