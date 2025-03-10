Yina Calderón lanza advertencia antes de su enfrentamiento con Andrea Valdiri: "apuesten por mí"

Yina Calderón, quien con frecuencia se apodera de la conversación en redes sociales, nuevamente causó revuelo al referirse a lo que será su enfrentamiento contra Andrea Valdiri.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la polémica creadora de contenido acumula miles de seguidores, apareció una vez más para dirigirse a su comunidad y expresar su opinión respecto a la pelea en la que se enfrentará a Valdiri.

Por medio de sus historias, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, inició mostrando algunos clips que se han hecho virales, uno de ellos, y quizás el que más llamó la atención, fue uno protagonizado por Altafulla, justo en el momento en el que fue anunciado como el ganador de la segunda temporada del reality de convivencia.

Posteriormente, la influenciadora compartió unas palabras en las que hizo la siguiente reflexión. “Si pasó todo esto que nadie se lo esperaba, porque yo no voy a ganar pelea, yo a usted lo puedo sorprender en el último momento, apuesten por mí”, dijo.

Yina Calderón hizo inesperada propuesta a sus seguidores. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las palabras de Yina Calderón sobre su p3lea con Andrea Valdiri?

Desde que se anunció el enfrentamiento, ambas creadoras de contenido se han mostrado comprometidas en su preparación física para lograr el nivel necesario para enfrentarse en el ring del boxeo, proceso que no ha sido sencillo, pues el nivel de exigencia es bastante alto.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

El tan esperado encuentro en el ring se llevará a cabo el próximo 18 de octubre y tendrá lugar en el Coliseo MedPlus de Bogotá, en el marco del evento Stream Fighters 4 que además es organizado por el streamer WestCol.

Yina Calderón le propuso a sus seguidores que apuesten por ella. Foto | Canal RCN.

Cabe señalar que la p3lea no sólo podrá ser vista por los asistentes, sino también por medio de una transmisión en vivo que se realizará por la plataforma de streamig Kick.

Ese mismo día, también se enfrentarán la colombiana Karina García y la antioqueña Karely Ruiz, enfrentamiento que desde ya mantiene a muchos con altas expectativas por conocer quien será la ganadora.