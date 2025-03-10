Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belinda preocupó a sus seguidores tras confirmar que tendrá que operarse la rodilla, ¿qué le pasó?

En medio de una entrevista, la cantante Belinda contó detalles de la razón por la que tendrá que someterse a una intervención médica.

Laura Camila Ibarra
Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures el 13 de mayo de 2017 en Miami, Florida.
Belinda preocupó tras revelar que tendrá que operarse la rodilla. Foto | Jason Koerner.

La cantante Belinda, nuevamente dio de qué hablar en las redes sociales y medios de comunicación, luego de que en medio de una entrevista generara preocupación al revelar que tendrá que someterse a un nuevo procedimiento médico.

¿Por qué Belinda tendrá que someterse a un nuevo procedimiento médico?

Tras culminar uno de sus más recientes shows, la reconocida intérprete concedió un espacio en el que además de contarle a la prensa cómo se sentía con el proyecto en el que cual se encuentra trabajando actualmente, también dio a conocer que pronto tendrá que solucionar un tema de salud.

“Estuve en Milán, estuve en París, la pasé increíble, fue muy rápido, pero no sabes lo lastimado que tengo el menisco, para operarme la rodilla necesito por lo menos, un mes para no pisar y no sé cuándo va a ser eso”, fueron las palabras de la cantante en medio de la entrevista.

¿Qué dijo la cantante Belinda sobre el estado de su rodilla?

Así mismo, la mexicana comentó lo emocionada que se siente de poder presentar el nuevo espectáculo del que hace parte, además de revelar que detrás de esta presentación, hay mucho trabajo y tiempo de por medio.

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París.
La razón por la que Belinda será intervenida médicamente. Foto | Geoffroy Van Der Hasselt.

“Estoy super emocionada hoy estrenamos este espectáculo que está hecho especialmente para todos los fans de mentiras, es algo diferente, no es igual que la obra, hemos preparado muchísimo ya desde hace un tiempo con mucho amor.

¿Qué le pasó a Belinda en la rodilla?

Según lo publicó la misma artista semanas atrás en su cuenta personal, sufrió una rotura de menisco, situación que en su momento la llevó a ser atendida por profesionales en el tema.

El menisco es una estructura de cartílago fibroso en forma de C que actúa como amortiguador y estabilizador dentro de la articulación de la rodilla, entre el fémur y la tibia.

Belinda se presenta en el escenario en los Premios Billboard de la Música Latina 2015 presentados por State Farm
Belinda reveló que se someterá a un procedimiento médico. Foto | Rodrigo Varela.

Cada rodilla tiene dos meniscos (medial y lateral), y son esenciales para distribuir la carga, absorber impactos y mantener la estabilidad de la articulación, previniendo el desgaste prematuro del cartílago articular.

