Maite Perroni sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes

Recientemente, Maite Perroni causó revuelo en las redes sociales luego de reaparecer públicamente con un look muy diferente que ha generado una ola de reacciones entre los internautas.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón le exige a Manelyk González que le devuelva la cadena de oro que le obsequió

¿Por qué Maite Perroni causó revuelo recientemente en las redes sociales?

Todo ocurrió a raíz de la participación de la reconocida actriz mexicana en la inauguración del ‘Congreso Distrito Creativo’, un evento impulsado por el gobierno de El Salvador y al que asistió junto a junto a Christopher Uckermann.

Artículos relacionados Talento internacional Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

Y es que, en medio de lo que fue su participación en el Congreso, hubo un tema que no pasó desapercibido entre los asistentes y los usuarios en redes, el cual estuvo relacionado con la apariencia de la artista.

Artículos relacionados Lina Tejeiro Lina Tejeiro reveló chat con Bad Bunny: esto se dijeron

En las imágenes y grabaciones que rápidamente empezaron a circular en redes sociales, se puede observar a la cantante, recordada por ser parte de RBD, luciendo un traje formal con corbata blanca y su cabello suelto, sin embargo, lo que acaparó las miradas fue el notorio cambio que ha tenido su rostro.

La razón por la que Maite Perroni llamó la atención tras reciente aparición. Foto | Amy Sussman.

¿Qué reacciones desató la reciente aparición de Maite Perroni?

Frente a la sorpresiva aparición de la cantante, muchos no tardaron de tildarla de Karma, esto luego de que ella iniciara una relación con Andrés Tovar en medio de rumores que apuntaban que él aún continuaba casado con su exesposa Claudia Matin.

Y aunque tanto Andrés como Maite se han mantenido firmes en que su relación empezó cuando él ya había terminado su relación con Claudia, en su momento se filtró un audio en el que aparentemente se podía escuchar que la mujer le reclamaba a Tovar por su supuesto engaño.

“Repitan conmigo, no se debe opinar de cuerpos ajenos”, “O sea que la gente engorda por karma”, “¿Qué le pasó?”, “La maldad afea a las personas”, “La mala mano existe”, son algunos de los cientos comentarios que se pueden.

Maite Perroni divide opiniones tras sorpresiva aparición. Foto | John Lamparski.

Por otro lado, hubo quienes expresaron su apoyo a Perroni resaltando el hecho de que se muestre como una mujer natural y real en medio de una sociedad que le exige a las mujeres siempre lucir perfectas.