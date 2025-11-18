Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Maite Perroni sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes

La actriz y cantante Maite Perroni sorprendió con su aparición en en importante evento junto a Christopher Uckermann.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maite Perroni attends the 2023 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center.
Maite Perroni sorprende con impactante cambio de look. Foto | Rodrigo Varela.

Recientemente, Maite Perroni causó revuelo en las redes sociales luego de reaparecer públicamente con un look muy diferente que ha generado una ola de reacciones entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Por qué Maite Perroni causó revuelo recientemente en las redes sociales?

Todo ocurrió a raíz de la participación de la reconocida actriz mexicana en la inauguración del ‘Congreso Distrito Creativo’, un evento impulsado por el gobierno de El Salvador y al que asistió junto a junto a Christopher Uckermann.

Artículos relacionados

Y es que, en medio de lo que fue su participación en el Congreso, hubo un tema que no pasó desapercibido entre los asistentes y los usuarios en redes, el cual estuvo relacionado con la apariencia de la artista.

Artículos relacionados

En las imágenes y grabaciones que rápidamente empezaron a circular en redes sociales, se puede observar a la cantante, recordada por ser parte de RBD, luciendo un traje formal con corbata blanca y su cabello suelto, sin embargo, lo que acaparó las miradas fue el notorio cambio que ha tenido su rostro.

Maite Perroni asiste a la celebración de "Los 50 Más Bellos" de People En Español en el 1 Hotel West Hollywood.
La razón por la que Maite Perroni llamó la atención tras reciente aparición. Foto | Amy Sussman.

¿Qué reacciones desató la reciente aparición de Maite Perroni?

Frente a la sorpresiva aparición de la cantante, muchos no tardaron de tildarla de Karma, esto luego de que ella iniciara una relación con Andrés Tovar en medio de rumores que apuntaban que él aún continuaba casado con su exesposa Claudia Matin.

Y aunque tanto Andrés como Maite se han mantenido firmes en que su relación empezó cuando él ya había terminado su relación con Claudia, en su momento se filtró un audio en el que aparentemente se podía escuchar que la mujer le reclamaba a Tovar por su supuesto engaño.

“Repitan conmigo, no se debe opinar de cuerpos ajenos”, “O sea que la gente engorda por karma”, “¿Qué le pasó?”, “La maldad afea a las personas”, “La mala mano existe”, son algunos de los cientos comentarios que se pueden.

Andrés Tovar y Maite Perroni visitan el Empire State Building el 15 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.
Maite Perroni divide opiniones tras sorpresiva aparición. Foto | John Lamparski.

Por otro lado, hubo quienes expresaron su apoyo a Perroni resaltando el hecho de que se muestre como una mujer natural y real en medio de una sociedad que le exige a las mujeres siempre lucir perfectas.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Christian Nodal y Angela Aguilar asistieron a la 26.ª edición de los Premios Latin GRAMMY. Christian Nodal

Christian Nodal revela cuántos hijos quiere tener con Ángela Aguilar

Christian Nodal sorprendió al compartir cuántos hijos quiere tener, reafirmando el momento emocional, estable y lleno de amor que vive junto a Ángela Aguilar.

Gabriela Spanic cambio físico Talento internacional

Gabriela Spanic sorprendió con drástico cambio físico, así luce ahora

La actriz Gabriela Spanic se sometió a un nuevo cambio físico y dejó impactados a todos con su transformación.

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy

Christian Nodal recibió su Latin Grammy, pero en medio de su discurso olvidó nombrar a su esposa Ángela Aguilar.

Lo más superlike

La campaña Navidad Sin Hambre apoya a varias familias del país. Viral

Navidad Sin Hambre: la campaña que une a Colombia para llevar comida y esperanza a miles de familias

Navidad Sin Hambre, la campaña que invita a unirse para apoyar a diversas familias y fortalecer la solidaridad en el país.

Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta Producciones RCN

Majida Issa y Geraldine Zivic en La Sustituta: estos son los personajes con los que sorprenderán

Mateo Carvajal respondió a internauta que lo criticó por decisión con su hijo Mateo Carvajal

Así respondió Mateo Carvajal a mujer que lo criticó por dejar a su hijo colocarse tatuajes

WestCol contó lo que le pasó con Maluma Westcol

WestCol reveló el incómodo momento que vivió con Maluma en los Grammy: “Me dio vergüenza”

Shaira en etapa difícil Shaira

Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis