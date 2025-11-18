Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shaira reveló la etapa más difícil de 2025: estos son sus tips para superar una crisis

La artista Shaira reveló cómo logró salir de una crisis luego de un año bastante complejo para ella.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Shaira en etapa difícil
Shaira hizo inesperada confesión/Canal RCN

La cantante Shaira reveló a sus miles de fanáticos lo difícil que fue para ella este 2025, dando a conocer cómo ha logrado salir de esa crisis.

¿Qué le ocurrió a Shaira en este 2025?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi dos millones de seguidores, compartió un video en el que narró lo que vivió este 2025.

Shaira sobre su 2025

La joven reveló que desde enero comenzó con una afección en uno de sus ojos, la cual le duró por varios meses.

Posteriormente, señaló que terminó su relación y la ruptura le dio bastante fuerte, tanto así que decidió renunciar a sus presentaciones en teatro interpretando canciones de plancha por su salud mental, destacando lo difícil que era para ella cantar ese tipo de canciones en vivo.

Tras el despecho en el que estaba se le bajaron las defensas y sufrió varias gripas seguidas para luego terminar sufriendo COVID-19.

Indicó que estuvo súper enferma, tanto así que se le fue la voz y ni podía ni levantarse del ánimo tan bajito que tenía.

"LA ETAPA MÁS DIFÍCIL DE MI 2025. Como el ave fénix , y mejorando", es como describió la situación.

¿Qué consejos reveló Shaira para superar la crisis?

La joven señaló que luego de todas las cosas que vivió y por las que pasó decidió acercarse y reafirmar su fe en Dios, regresó al gimnasio para recuperar su salud física y con ello ha mejorado su actitud y el ánimo.

Shaira da tips tras crisis

Debido a que muchos fanáticos le piden tips para verse como ella, señaló que lo más importante es entrenar bien, comer saludable y descansar siempre lo necesario.

Indicó que ahora, que está mejor emocionalmente y mentalmente ha decidido enfocarse en su físico para verse mejor y subir su autoestima.

Tras su revelación logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos y elogios por su resiliencia y salir victoriosa de tanto caos en este año para ella.

Además, le demostraron todo su cariño y apoyo para que pueda seguir triunfante y no paren de entretenerlos con su talento.

