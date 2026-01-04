Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Se casa Marcela Reyes? Esto fue lo que le respondió la DJ a un seguidor curioso

Marcela Reyes ha dejado a todos sus fans sorprendidos al revelar por medio de un video si se casaría pronto con su novio.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Marcela Reyes habría revelado si se casara pronto con su novio
Marcela Reyes emocionó a sus fans al revelar si se casaría con su novio. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La DJ Marcela Reyes respondió en un video compartido en sus historias de Instagram si planea casarse con su actual novio, luego de que un seguidor le hiciera la pregunta.

Artículos relacionados

¿Se casa Marcela Reyes?

La DJ armenia, que estos días se encuentra en Medellín disfrutando de los alumbrados navideños, reveló durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores si planea dar el siguiente paso y casarse.

Marcela Reyes, DJ colombiana
Marcela Reyes ha dejado que su amigo Javier Gómez respondiera si planea casarse pronto. (Foto: Canal RCN)

Esto, luego de que un seguidor le preguntara qué esperaba de su novio, a lo que Marcela sorprendió al dejar que su mejor amigo, Javier Gómez, quien participó como aspirante en la primera semana de votaciones para entrar a La casa de los famosos Colombia 3, compartiera su respuesta.

Ah, papi, ¿tú que crees?", le preguntó Reyes a su amigo, luego de dar un suspiro.

El joven, quien también ha dado un suspiro, mostró su celular que tenía la imagen de un teclado, para acto seguido interpretar la marcha nupcial, dejando entrever que su amiga podría estar planeando casarse, aunque ella no lo haya confirmado directamente.

Artículos relacionados

¿Qué expresó Javier Gómez sobre si Marcela Reyes planea casarse?

Luego de que el joven creador de contenido realizó este inusual gesto, expresó que en los últimos seis años no ha podido disfrutar de la soltería de su amiga, alegando que la DJ siempre se le ha visto acompañada sentimentalmente.

Le gusta un barrer, un trapear, un formar un hogar, un tender pal marido, pero bueno, bobo el que no la pr3ñe, porque es la única mujer que conozco con plata, sumisa y boba", dijo.

Aunque las declaraciones de Gómez no ofrecieron muchos detalles, en redes quedó la incertidumbre sobre si la modelo realmente había dado su respuesta.

Artículos relacionados

¿Cómo celebró la DJ Marcela Reyes el Año Nuevo 2026?

En una misma historia que publicó, Marcela Reyes reveló que pasó el 31 de diciembre acostada en su cama, asegurando que no tenía nada que celebrar.

Sin embargo, indicó que el 1 de enero sí se levantó con toda la actitud y abrazo a su madre y a su hijo y agradeció a Dios por la vida de su familia.

Marcela Reyes en Survivor, la isla de los famosos
Marcela Reyes reveló que pasó el 31 de diciembre acostada en su cama. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Cristiano Ronaldo está ubicada en la costa de Portugal y supera los 30 millones de euros. Cristiano Ronaldo

Así es la nueva y lujosa casa de Cristiano Ronaldo en Portugal

Cristiano Ronaldo ya piensa en su futuro fuera del fútbol y lo proyecta desde una lujosa mansión en Portugal.

Yeferson Cossio habló en Instagram tras encontrar nuevos rumores sobre su muerte. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reaccionó a los rumores virales que lo dan "por muerto" en redes

Yeferson Cossio alzó la voz en Instagram para rechazar los constantes rumores que aseguran su muerte.

Talento internacional

Manelyk vivió un descuido en medio del Polo Norte: "Estoy valorando a los hombres"

Manelyk se volvió tendencia al compartir una anécdota en medio de la nieve extrema que mezcló humor, error y una reflexión personal.

Lo más superlike

La actriz Alejandra Barros revela que contrajo neumonía tras largas jornadas de grabaciones Talento internacional

Famosa actriz revela que contrajo neumonía por largas jornadas de trabajo

Una reconocida actriz reveló que contrajo neumonía tras someterse a largas jornadas de trabajo, preocupando a sus seguidores.

Murió el reconocido violinista de la Orquesta Aragón de Cuba, Dagoberto González Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido violinista de una importante Orquesta caribeña

Nicolás Arrieta dejó ver cuál es su último destino antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta revela dónde se fue a recargar energías antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia

Famosa cantante de K-Pop, Nana, fue demandada por su agresor luego de que la asaltó en su vivienda Talento internacional

Famosa cantante sufrió un asalto y luego fue demandada por su agresor: esta sería la razón

Los festivos son aprovechados para descansar o viajar. Curiosidades

Nuevo año, ¿cuántos festivos tendrá Colombia en el 2026 y cuándo serán?