¿Se casa Marcela Reyes? Esto fue lo que le respondió la DJ a un seguidor curioso

La DJ Marcela Reyes respondió en un video compartido en sus historias de Instagram si planea casarse con su actual novio, luego de que un seguidor le hiciera la pregunta.

¿Se casa Marcela Reyes?

La DJ armenia, que estos días se encuentra en Medellín disfrutando de los alumbrados navideños, reveló durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores si planea dar el siguiente paso y casarse.

Marcela Reyes ha dejado que su amigo Javier Gómez respondiera si planea casarse pronto. (Foto: Canal RCN)

Esto, luego de que un seguidor le preguntara qué esperaba de su novio, a lo que Marcela sorprendió al dejar que su mejor amigo, Javier Gómez, quien participó como aspirante en la primera semana de votaciones para entrar a La casa de los famosos Colombia 3, compartiera su respuesta.

Ah, papi, ¿tú que crees?", le preguntó Reyes a su amigo, luego de dar un suspiro.

El joven, quien también ha dado un suspiro, mostró su celular que tenía la imagen de un teclado, para acto seguido interpretar la marcha nupcial, dejando entrever que su amiga podría estar planeando casarse, aunque ella no lo haya confirmado directamente.

¿Qué expresó Javier Gómez sobre si Marcela Reyes planea casarse?

Luego de que el joven creador de contenido realizó este inusual gesto, expresó que en los últimos seis años no ha podido disfrutar de la soltería de su amiga, alegando que la DJ siempre se le ha visto acompañada sentimentalmente.

Le gusta un barrer, un trapear, un formar un hogar, un tender pal marido, pero bueno, bobo el que no la pr3ñe, porque es la única mujer que conozco con plata, sumisa y boba", dijo.

Aunque las declaraciones de Gómez no ofrecieron muchos detalles, en redes quedó la incertidumbre sobre si la modelo realmente había dado su respuesta.

¿Cómo celebró la DJ Marcela Reyes el Año Nuevo 2026?

En una misma historia que publicó, Marcela Reyes reveló que pasó el 31 de diciembre acostada en su cama, asegurando que no tenía nada que celebrar.

Sin embargo, indicó que el 1 de enero sí se levantó con toda la actitud y abrazo a su madre y a su hijo y agradeció a Dios por la vida de su familia.