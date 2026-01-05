Muere Eva Schloss a los 96 años: la historia de la hermanastra de Ana Frank que sobrevivió a Auschwitz

La memoria histórica vuelve a ocupar un lugar central en la conversación global, tras la muerte de Eva Schloss, superviviente del campo de concentración de Auschwitz y hermanastra póstuma de Ana Frank.

¿Quién fue Eva Schloss y por qué su historia marcó generaciones?

La activista falleció a los 96 años en Londres, ciudad en la que residió durante décadas y desde donde impulsó una intensa labor educativa sobre el Holocausto.

Eva Schloss nació en Viena en 1929, en el seno de una familia judía que, al igual que muchas otras, se vio obligada a huir del avance del régimen nazi.

Primero se trasladaron a Bélgica y luego a Ámsterdam, creyendo que allí podrían mantenerse a salvo.

Fue en esa ciudad donde su vida se cruzó con la de Ana Frank, con quien compartió juegos durante la infancia, aunque nunca mantuvieron una amistad cercana.

Eva Schloss, superviviente de Auschwitz y hermanastra de Ana Frank, murió en Londres. (Foto: Freepik)

En 1942, la familia de Eva tuvo que esconderse para evitar la deportación, el mismo día en que los Frank entraron en la clandestinidad. Dos años después, fueron traicionados y enviados a Auschwitz.

Allí, Eva fue separada de su padre y de su hermano, quienes murieron en el campo. Ella y su madre lograron sobrevivir y fueron liberadas en 1945.

¿Cómo Eva Schloss convirtió su experiencia en una misión educativa?

Tras el fin de la guerra, la vida de Eva dio un giro inesperado cuando su madre, Fritzi Geiringer, se reencontró con Otto Frank, el único sobreviviente de su familia.

Ambos se casaron años después, convirtiendo a Eva Schloss en la hermanastra de Ana Frank, cuya historia ya comenzaba a conmover al mundo a través de su diario.

Durante muchos años, Eva evitó hablar públicamente sobre lo vivido. Fue hasta finales de los años ochenta cuando decidió compartir su testimonio, al notar que el mundo seguía enfrentando conflictos marcados por la intolerancia.

Desde entonces, se dedicó a narrar su experiencia en escuelas, universidades y foros internacionales.

Escribió varios libros autobiográficos y cofundó la Anne Frank Trust UK, organización centrada en educar a niños y jóvenes sobre la historia que marcó a todo un mundo.

Eva Schloss pasó sus últimos años en Londres, donde continuó participando en actividades pedagógicas y culturales.