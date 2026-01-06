Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

Paola Jara reveló cómo cambió su rutina y sus trasnochadas desde la llegada de su hija Emilia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Paola Jara rompe el silencio sobre su vida de madre. (Foto: AFP)

Recientemente, Paola Jara habló con total sinceridad sobre su nuevo rol como madre y compartió varias confesiones a través de sus redes sociales.

¿Cómo ha cambiado la rutina de sueño de Paola Jara desde la llegada de Emilia?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la cantante de música popular decidió responder sin filtros a las inquietudes que le hacen sus millones de fans, tanto sobre su maternidad como sobre cómo ha cambiado su rutina desde el nacimiento de su hija Emilia.

En esta ocasión, una de las preguntas que más llamó la atención estuvo relacionada con el descanso y las noches desde la llegada de la bebé, una inquietud común entre los padres primerizos.

Como es bien sabido, los recién nacidos suelen despertarse con frecuencia para suplir sus necesidades propias de la edad, lo que implica cambios importantes en los horarios de sueño de sus padres.

Ante esta pregunta, la artista colombiana respondió inicialmente con una sonrisa y aprovechó para compartir una anécdota reciente. Según contó, un amigo le comentó en tono jocoso que seguramente no extrañaba las trasnochadas, teniendo en cuenta que, por su carrera musical, este ha sido un hábito frecuente en su vida.

¿Paola Jara logra dormir desde que nació su hija Emilia?

“El trasnocho no lo he extrañado para nada; o sea antes peor, porque yo trasnochaba los fines de semana por lo general, y ahora trasnocho de lunes a lunes”, dijo entre risas.

Además, con tono jocoso Paola Jara, también comentó que le dice a Emilia que es su “parrandera favorita”, porque sí le gusta trasnochar.

Asimismo, la cantante confesó a sus seguidores que ser madre le ha cambiado la vida por completo: “Siento que se han despertado muchas cosas nuevas en mí, una sensibilidad que no tenía antes. La maternidad te despierta otra sensibilidad”.

“Ahora tengo una admiración por las mamás que no se alcanzan a imaginar”, añadió Paola Jara, confesando que desde su rol de hija se da cuenta de todo lo que hacen las madres por sus hijos.

Finalmente, la artista colombiana contó que, por ahora, no tiene definido qué hará cuando retome su agenda de shows ni cómo organizará el cuidado de su pequeña.

