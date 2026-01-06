Paola Jara revela la razón por la que aún no muestra el rostro de Emilia: “Puede ser mañana”

Paola Jara sorprendió a sus millones de seguidores al revelar cuándo mostrará oficialmente el rostro de su pequeña bebé Emilia, un tema que había generado expectativa desde su nacimiento.

¿Paola Jara reveló cuándo sus seguidores conocerán el rostro de la pequeña Emilia?

La cantante de música popular compartió esta información a través de sus redes sociales, durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, en la que un fan la cuestionó directamente: “¿Cuándo muestras a Emilia?”.

Como se conoce, la pareja de cantantes de música popular dejó claro desde antes del nacimiento de su hija que, al igual que otros famosos, no revelarían el rostro de la bebé.

No obstante, desde que Emilia nació en noviembre, se ha convertido en una sensación, pues ambos han compartido varios momentos en los que han dejado ver cómo están viviendo esta nueva etapa de sus vidas, aunque sin mostrar completamente su carita.

El tema ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes constantemente preguntan cuándo podrán conocer el rostro de la pequeña.

Paola Jara sorprende al hablar del momento en que mostrará el rostro de su bebé. (Foto: AFP)

Es por ello que, sin dudarlo, Paola Jara respondió de manera contundente a la pregunta del fan, aclarando el momento en el que tomará esa decisión.

¿Paola Jara revelará pronto el rostro de su hija Emilia? Esto fue lo que dijo

La cantante de música popular aseguró que aún no tiene una fecha definida, pero dejó abierta la posibilidad de que pueda suceder en cualquier momento.

“Puede ser hoy, puede ser mañana, en un año”, expresó.

Paola Jara explicó que es un tema que no ha pensado con detenimiento, pues siente que todavía no es el momento indicado. “No he sentido en mi corazón que le vaya a mostrar como tal la carita”, comentó.

La artista también señaló que, así como hay personas que envían buena energía, existen otras que se dedican a criticar, razón por la cual ha preferido ser cuidadosa con la exposición de su hija.

Según explicó, no considera necesario exponer a un bebé de esa manera. Aunque la pequeña no sea consciente de la situación, aseguró que como madre sí podría verse afectada. “Ella no se va a dar cuenta, pero uno como papá sí sufre”, concluyó.