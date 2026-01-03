Falleció el bebé de famosa participante de Acapulco Shore: "el tiempo que Dios me lo prestó fue cortico"

Un nuevo suceso lamentable conmociona las redes sociales: falleció el bebé de la mexicana Fernanda Moreno, conocida por su participación en Acapulco Shore. La influencer compartió la triste noticia a través de sus redes sociales.

¿De qué murió el bebé de Fernanda Moreno, exparticipante de Acapulco Shore?

El pasado 9 de octubre, la mexicana Fernanda Moreno compartió con sus más de un millón de seguidores la llegada de su hijo Atlas.

Sin embargo, recientemente sorprendió al revelar, a través de un carrusel de fotografías del pequeño, que falleció el 25 de diciembre de 2025.

Atlas, te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma y el alma nunca muere", escribió.

Aunque la mujer no reveló las causas de la muerte de su hijo, sí escribió unas emotivas palabras por medio de sus historias contando lo que significó su hijo en su vida y los momentos que compartieron juntos, conmoviendo a miles de sus fans.

Aunque el tiempo que Dios me lo presto fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pase con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él", apuntó.

¿Cómo despidió Fernanda Moreno a su hijo Atlas?

En una historia compartida por la influencer aparece junto a su pareja en la orilla del mar, tomados de la mano, mientras gritan el nombre de su hijo. Entre lágrimas, ella se quiebra y él la abraza con profundo sentimiento.

La propia Moreno pidió respeto por este emotivo momento, asegurando que la partida de su bebé ha dejado un vacío inmenso en sus vidas.

Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos".

Fernanda Moreno despidió a su hijo junto a su pareja a la orilla del mar. (Foto: Freepik)

¿Quién es Fernanda Moreno?

Fernanda Moreno es una influencer, modelo y personalidad de reality shows mexicana que alcanzó gran popularidad tras su participación en Acapulco Shore.

Su presencia en el programa la consolidó como una figura reconocida en la televisión de entretenimiento y le permitió conectar con una amplia audiencia gracias a su estilo auténtico y su carácter extrovertido.

Además de su trayectoria en Acapulco Shore, Moreno ha participado en otros realities como 'La Isla' y ha construido una sólida comunidad en redes sociales como Instagram y TikTok, donde comparte su vida personal, su trabajo como modelo y diversos proyectos digitales que la mantienen vigente en el mundo del entretenimiento.