Hija de famoso actor de Hollywood fue hallada muerta en un hotel en extrañas circunstancias

El año 2026 empezó con tragedia para uno de los grandes actores de Hollywood, un hombre que se destacó en cintas como ‘Hombres de negro’, ‘El fugitivo’ y ‘En el valle de las sombras’.

¿Qué pasó con Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones?

Se trata de Tommy Lee Jones, quien ha sufrido la pérdida de su hija, Victoria Jones. La mujer de 34 años fue hallada muerta en un hotel de San Francisco, California.

Los reportes de las autoridades indican que sobre las 2:52 am (hora local) del 1 de enero fue recepcionada una llamada en los servicios de emergencia sobre una situación médica que estaría ocurriendo en el hotel Fairmont.

Los paramédicos acudieron al mencionado lugar, pero al hacerlo hallaron inconsciente a la hija del actor. Intentaron reanimarla, pero no fue posible y en ese mismo sitio fue declarada muerte de manera oficial.

Victoria Jones alcanzó a actuar en Hombres de Negro junto a su famoso padre. Foto: AFP - Kazuhiro Nogi

Las causas de la muerte de Victoria ahora son materia de investigación, pero preliminarmente se conoció que su cuerpo permanecía en una de las habitaciones del hotel y, al parecer, no se trataría de un delito, sin embargo, del caso ya está en manos del Departamento de Policía de San Francisco.

Hasta ahora, el aclamado actor no ha hecho un pronunciamiento oficial, por lo que hay expectativa de lo que pueda decir.

¿Quién era Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones hallada muerta en un hotel?

Victoria Jones nació en 1991 y tenía 34 años. Fue fruto de la relación de Tommy Lee Jones con su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Ambos estuvieron casados entre 1981 y 1996, y tuvieron un hijo más aparte de Victoria, Austin Jones.

Victoria también se dejó atraer por la actuación y en su adolescencia hizo algunas apariciones en producciones juveniles, incluso, llegó a actuar junto a su padre en ‘Hombres de Negro’.

En su momento, Lee Jones declaró ante el New Yorker que veía futuro en su hija y creía que también sería actriz, pues la consideraba “muy buena”.

Una buena actriz, tiene su carné de conducir, habla un español impecable… Cuando era un bebé, le dije a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”, expresó en una entrevista concedida al medio estadounidense en 2006.

La carrera actoral de Victoria Jones no terminó de despegar y no volvió a figurar con algún papel, aunque sí acompañó a su padre a distintos eventos relacionados con el cine, como el Festival Internacional de Cine de Tokio y el estreno de ‘Just Getting Started’.

Tommy Lee, por su parte, ha hecho una destacada carrera en el mundo del cine. Ha recibido cuatro nominaciones en los Premios Oscar, obteniendo el galardón en la categoría mejor actor de reparto por su personaje del alguacil ‘Samuel Gerard’ en la cinta de 1993, ‘El fugitivo’.

Además, ha ganado un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y uno del Festival Internacional de Cine de Cannes, y también ha sido nominado en los Premios Bafta y los Satellite Awards.