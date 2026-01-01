Se conoce video de la grave situación que vivió Yina Calderón en su pueblo natal

Yina Calderón quiso pasar el Año Nuevo en Oporapa, su pueblo natal, pero terminó a merced de situaciones poco agradables. Yina llegó a temer por su seguridad y decidió pronunciarse en sus redes sociales.

¿Qué pasó con Yina Calderón en su pueblo natal que ha causado tanto revuelo?

En un primer momento, Calderón rechazó los at*ques de los que estaba siendo objeto y hasta lanzó una advertencia.

Artículos relacionados Producciones RCN Javier Jattin confiesa con qué actores era imposible trabajar en Chepe Fortuna

“Me parece terrible que mi propio pueblo me at*que y que yo tenga que pasar año nuevo encerrada”, dijo.

Algunas personas no entendían con claridad lo que estaba pasando, hasta que salió a la luz un video donde se evidencia que la huilense no la pasó tan bien y no tuvo completa paz en su paso por la tierra que la vio nacer.

El video compartido en la red social de Instagram muestra que la empresaria y creadora de contenido quedó en medio de una multitud que la roció con espuma y la cubrió por completo de la misma.

Yina Calderón se quejó de las situaciones que sufrió en su pueblo y lanzó críticas. Foto: Canal RCN

Posteriormente, la mujer se subió a una tarima pidiendo respeto por ella y su familia, sin embargo, de fondo se escuchaban muchos chiflidos. Al final, Yina pidió celebrar el nuevo año y dejar de emprenderla contra ella.

Artículos relacionados Shakira Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

Samantha Lucía, una creadora de contenido, compartió en sus redes sociales una versión más ampliada de lo que habría sufrido Yina en Oporapa. Según contó, habitantes del pueblo le dijeron que Calderón fue at*c*da con bolas de hidrogel y algunos artefactos de pólvora.



El hecho habría desatado la furia de Yina, quien se habría ido a las manos con otra persona. Lo cierto es que, para evitar más situaciones embarazosas, la empresaria prefirió refugiarse en su casa, desde donde publicó el mensaje con el que criticó lo que había padecido en su propio pueblo.

¿Qué hizo Yina Calderón ante las graves situaciones que padeció en su pueblo?

Al final, Yina ha tratado de dejar atrás ese trago amargo y luego se mostró muy cercana con Asaf Torres, el puertorriqueño que se llevó para su tierra. La pareja, incluso, protagonizó una romántica situación; en ella, Yina le da un abrazo e irradia mucha alegría al estar cerca de él.

Yina Calderón debió refugiarse en su casa para evitar nuevas situaciones. Foto: Canal RCN

Yina Calderón no ha hecho más pronunciamientos de lo ocurrido en Oporapa, pero sí queda claro que no se sintió nada cómoda y más cuando tuvo la intención de llevar a Asaf, un hombre que le estaría moviendo el piso.

Artículos relacionados Yina Calderón El romántico gesto que Yina Calderón tuvo con Asaf Torres y que avivó nuevos rumores

El 2025 fue de mucho movimiento para Yina; participó en La casa de los famosos Colombia, donde tuvo enfrentamientos con distintos participantes y al salir del reality se enteró del encarcelamiento de su amiga Epa Colombia.