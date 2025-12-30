Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira queda en shock tras beso de un fan en concierto en la Florida y su reacción se vuelve viral

Shakira sorprendió con su reacción, luego de que un fan le diera un beso durante su reciente presentación en la Florida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida
Shakira vive incómodo momento en concierto tras beso inesperado de un fan.

La cantante colombiana Shakira volvió a ser tendencia en redes sociales tras un momento ocurrido durante uno de sus conciertos en Florida, cuando un fan aprovechó la cercanía para darle un beso en la mejilla mientras ella interactuaba con el público.

¿Qué pasó en el concierto de Shakira en la Florida?

El episodio tuvo lugar en unas de las presentaciones que la barranquillera ofreció en el Hard Rock Live de Hollywood, como parte del cierre de su intensa agenda musical de 2025.

Durante la última de las tres fechas, la cantante colombiana descendió del escenario para acercarse a los asistentes de las primeras filas, una dinámica que ha repetido en varios conciertos de su gira.

En ese instante, mientras interpretaba uno de sus temas más conocidos, un seguidor logró acercar su rostro y besarla brevemente en la mejilla, gesto que quedó registrado en video por otros asistentes y se difundió rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram.

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida
Shakira vive incómodo momento en concierto tras beso inesperado de un fan.

¿Cómo reaccionó Shakira ante el beso del fan en pleno concierto?

La reacción de Shakira fue inmediata pero contenida. Aunque su expresión fue de sorpresa, la cantante continuó con la interpretación sin interrumpir el espectáculo.

Por supuesto que este momento generó múltiples comentarios por el momento que vivió la artista, además de cómo manejó la situación.

En las imágenes que circulan en redes, se observa a Shakira sonriendo levemente tras el inesperado gesto y retomando el ritmo de la canción.

No hubo reclamos públicos ni referencias directas al incidente durante el show.

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida
Shakira vive incómodo momento en concierto tras beso inesperado de un fan.

La cantante siguió interactuando con el público y continuó con su repertorio, lo que muchos interpretaron como una forma de no darle mayor protagonismo al momento.

Las presentaciones en Florida marcaron el cierre de un año clave para la artista, tras su exitosa gira por Latinoamérica con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en la que superó los 327 millones de dólares en recaudación y reunió a más de 2,5 millones de asistentes en sus conciertos.

Tras este cierre de año, Shakira se prepara para retomar su agenda en 2026 con fechas confirmadas en El Salvador y vuelve a México.

