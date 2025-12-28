Lina Tejeiro causó sensación durante la presentación de Greeicy en Cali: ¿cómo la miraba?

La cantante y actriz Greeicy Rendón sorprendió a muchos al presentarse en un recinto y deleitar con sus canciones a los caleños, quienes por estos días celebran una nueva edición de la Feria de Cali. Su presentación fue uno de los momentos más comentados del evento.

¿Qué llamó la atención de los seguidores durante la presentación de Greeicy en Cali?

Más allá del show de la artista caleña, Lina Tejeiro se llevó parte del protagonismo por la mirada con la que observaba a Greeicy mientras cantaba, un detalle que no pasó desapercibido entre los asistentes ni en redes sociales.

Como se conoce, Lina y Greeicy mantienen una amistad de varios años, una cercanía que es evidente cada vez que se dejan ver juntas y que en esta ocasión volvió a llamar la atención de sus seguidores.

Durante el evento, que se realizó en un recinto cerrado, Greeicy no solo interpretó sus canciones, sino que también animó al público con los movimientos y bailes que la caracterizan y que se han convertido en parte esencial de su sello artístico.

La mirada de Lina Tejeiro que nadie pasó por alto durante la presentación de Greeicy. (Foto: AFP)

Los videos compartidos por cientos de internautas en redes sociales captaron varios momentos del encuentro, en los que quedó en evidencia tanto la energía que tiene Greeicy como la amistad que tiene con Lina Tejeiro.

¿Por qué Lina Tejeiro se llevó el protagonismo en la presentación de Greeicy en Cali?

Mientras Greeicy cantaba y realizaba su presentación, a su alrededor se encontraban varias personas, entre ellas Lina Tejeiro, quien, con un abanico en la mano, lo movía en dirección a la cantante caleña sin dejar de mirarla.

El gesto llamó la atención de miles de internautas, quienes coincidieron en que la mirada de Lina Tejeiro reflejaba admiración hacia su amiga. La escena se llenó de elogios y comentarios positivos por la amistad que mantienen desde hace varios años.

La mirada de Lina Tejeiro que nadie pasó por alto durante la presentación de Greeicy. (Foto: Canal RCN)

“Por esas amigas que te admiran y sonríen cuando estás triunfando”, “todas merecemos una amiga como Lina” y “Lina la mira con una admiración brutal” fueron algunos de los comentarios que inundaron los videos de TikTok, donde el momento se volvió viral.