Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salomé, hija de Daniela y James, conquista con foto junto a sus hermanos: Samuel y Lorenzo

Salomé, hija de Daniela Ospina y James, sorprende al compartir foto con Samuel y Lorenzo mostrando la unión entre los hermanos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, enternece al mostrar a sus dos hermanos
Salomé, la pequeña de Daniela Ospina y James Rodríguez, impacta con foto junto a sus hermanos. (Foto: AFP)

Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, volvió a captar la atención de los seguidores al compartir una tierna imagen en redes sociales junto a sus dos hermanitos, Samuel y Lorenzo.

Artículos relacionados

¿Qué mostró Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez en redes?

La publicación rápidamente generó reacciones de cariño por parte de los internautas, quienes elogiaron unión que hay entre los tres niños.

La imagen publicada en la cuenta de Instagram de Salomé muestra un momento familiar que ha enternecido a muchos: "con mis dos hermanitos".

En la fotografía, se observa a Salomé abrazando a Samuel, el hijo menor de James Rodríguez, mientras sostiene entre sus brazos a Lorenzo, su hermanito más pequeño.

Artículos relacionados

La combinación de ternura y complicidad entre los tres llamó la atención de los seguidores, quienes rápidamente comenzaron a reaccionar con emojis de corazón y comentarios positivos sobre la relación entre ellos.

Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, enternece al mostrar a sus dos hermanos
Salomé, la pequeña de Daniela Ospina y James Rodríguez, impacta con foto junto a sus hermanos. (Foto: AFP)

¿Por qué la foto de Salomé, hija de Daniela y James, con sus hermanos conquistó a los internautas?

Y no es la primera vez que Salomé comparte momentos con sus pequeños hermanos.

Artículos relacionados

En el caso de Lorenzo, hijo de Daniela Ospina y fruto de su relación con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel, se le ha visto en varias ocasiones mostrando momentos tiernos junto al pequeño que han sido compartidos por su madre.

Por su parte, con Samuel, hijo de James Rodríguez, también se le ha visto compartiendo instantes mientras disfruta del tiempo con el futbolista de la selección Colombia.

Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, enternece al mostrar a sus dos hermanos
Salomé, la pequeña de Daniela Ospina y James Rodríguez, impacta con foto junto a sus hermanos. (Foto: AFP)

Sin embargo, esta es la primera vez que los tres hermanos aparecen juntos en una imagen, mostrando la unión familiar que existe entre ellos.

Como se sabe, la relación entre Daniela Ospina y James Rodríguez es cordial y está enfocada principalmente en la crianza compartida de su hija, Salomé, tras casi una década después de su divorcio en 2017.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W mostró cómo Domenic la peinó y enterneció a sus seguidores Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W enternece al mostrar a Domenic peinándola: así reaccionó la influencer

Luisa Fernanda W compartió un tierno momento junto a Domenic que llamó la atención en redes sociales.

Isabella Ladera sorprendió al hablar del reto que enfrenta en su embarazo Influencers

Isabella Ladera reveló la dificultad que enfrenta en su segundo embarazo

Isabella Ladera anunció que está embarazada por segunda vez y confesó que atraviesa una dificultad desde el inicio de esta etapa.

Esto dijo Isabella Ladera sobre el nombre de su bebé Talento internacional

Isabella Ladera habló del nombre de su bebé y esto dijo sobre cómo se llamará

Isabella Ladera responde dudas sobre su embarazo y revela pista clave sobre el nombre de su bebé.

Lo más superlike

Juanda Caribe y Alexa Torres protagonizan fuerte choque en La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

Juanda Caribe reaccionó al ver el video de la discordia en vivo sobre Alexa: “no me arrepiento”

Juanda Caribe y Alexa protagonizan un tenso enfrentamiento tras ver el video de la discordia en La casa de los famosos.

Parker Sutherland muere días antes de su cumpleaños Talento internacional

El mundo del deporte llora a la joven promesa tras su repentino fallecimiento a los 18 años

Manuela QM toma radical decisión en redes tras filtración de chats de Blessd Blessd

Manuela QM reaccionó tras la filtración de chats de Blessd y así fue la radical decisión que tomó

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje