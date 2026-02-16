Salomé, hija de Daniela y James, conquista con foto junto a sus hermanos: Samuel y Lorenzo

Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, volvió a captar la atención de los seguidores al compartir una tierna imagen en redes sociales junto a sus dos hermanitos, Samuel y Lorenzo.

¿Qué mostró Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez en redes?

La publicación rápidamente generó reacciones de cariño por parte de los internautas, quienes elogiaron unión que hay entre los tres niños.

La imagen publicada en la cuenta de Instagram de Salomé muestra un momento familiar que ha enternecido a muchos: "con mis dos hermanitos".

En la fotografía, se observa a Salomé abrazando a Samuel, el hijo menor de James Rodríguez, mientras sostiene entre sus brazos a Lorenzo, su hermanito más pequeño.

La combinación de ternura y complicidad entre los tres llamó la atención de los seguidores, quienes rápidamente comenzaron a reaccionar con emojis de corazón y comentarios positivos sobre la relación entre ellos.

Salomé, la pequeña de Daniela Ospina y James Rodríguez, impacta con foto junto a sus hermanos. (Foto: AFP)

¿Por qué la foto de Salomé, hija de Daniela y James, con sus hermanos conquistó a los internautas?

Y no es la primera vez que Salomé comparte momentos con sus pequeños hermanos.

En el caso de Lorenzo, hijo de Daniela Ospina y fruto de su relación con el cantante y actor venezolano Gabriel Coronel, se le ha visto en varias ocasiones mostrando momentos tiernos junto al pequeño que han sido compartidos por su madre.

Por su parte, con Samuel, hijo de James Rodríguez, también se le ha visto compartiendo instantes mientras disfruta del tiempo con el futbolista de la selección Colombia.

Sin embargo, esta es la primera vez que los tres hermanos aparecen juntos en una imagen, mostrando la unión familiar que existe entre ellos.

Como se sabe, la relación entre Daniela Ospina y James Rodríguez es cordial y está enfocada principalmente en la crianza compartida de su hija, Salomé, tras casi una década después de su divorcio en 2017.