Luisa Fernanda W enternece al mostrar a Domenic peinándola: así reaccionó la influencer

Luisa Fernanda W compartió un tierno momento junto a Domenic que llamó la atención en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Luisa Fernanda W compartió con sus millones de seguidores un emotivo momento junto a su pequeño hijo que enterneció a más de uno al ver la tierna escena.

¿Qué mostró Luisa Fernanda W que enterneció a sus seguidores?

La creadora de contenido digital, a través de las historias de Instagram, compartió un tierno instante con Domenic, en el que el niño la está peinando. El pequeño, de 3 años, se ve con el cepillo en la mano mientras ella le pregunta qué está haciendo.

Él, sin dudar, le responde “peinándote”, mientras usa varios cepillos. El tierno momento también dejó ver que Máximo estaba peinando a su primo, a lo que ella se refirió diciendo que estaban jugando a la peluquería.

Entre risas, la influencer reaccionó mientras mostraba a sus dos hijos compartiendo con ella tiernos momentos.

Y es que la reconocida influencer suele compartir muchos momentos familiares a través de sus redes sociales, en los cuales los niños casi siempre se llevan todo el protagonismo.

¿Luisa Fernanda W fue regañada por su hijo mientras la peinaba? Así fue el momento

En esta ocasión no fue la excepción y, con una pregunta directa, Luisa Fernanda W les preguntó cuánto costaba un corte de pelo con ellos, a lo que Máximo respondió que allí era gratis.

Mientras compartía el momento, su pequeño Domenic le decía que la iba a peinar como Rumi, mientras ella compartía un tierno beso con el pequeño.

Sin embargo, hubo un instante que llamó especialmente la atención cuando Domenic la regañó y le dijo “cansona”.

La influencer, entre risas, le preguntó el motivo y él respondió “porque sí”, mientras ella comentaba que la estaba peinando demasiado fuerte, por supuesto esto llamó la atención de los internautas quienes reaccionaron de inmediato.

Más allá del tierno momento, a Luisa Fernanda W siempre se le ve muy activa en redes sociales, compartiendo reflexiones e imágenes suyas en las que se le observa con mucho glamour y mostrando que es muy amante de la moda.

También suele enseñar lo que luce diariamente, desde sus outfits hasta detalles de su rutina diaria.

