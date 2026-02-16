Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su muerte

La muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, conmocionó a todo un país por la forma en la que ocurrieron los hechos. Ahora, tras cuatro meses de su muerte, se dio a conocer cómo luce su tumba en la actualidad y una serie de mensajes escritos sobre ella.

¿Cómo falleció Baby Demoni, amiga cercana a Yina Calderón?

El 15 de octubre de 2025 quedó marcado por la muerte de Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’, quien fue hallada en estado crítico dentro de su vivienda tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One. Aunque la joven fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario y recibió atención médica oportuna, su cuerpo no resistió y falleció.

Ella es Baby Demoni, la reconocida influenciadora que falleció. | Foto: Freepik

Según declaró en ese momento Samor One, Baby Demoni, quien días antes se había sometido a una intervención estética, habría atentado contra su propia vida mientras él se encontraba fuera de la casa luego de la discusión.

Pese a la repercusión nacional del caso, hasta la fecha se desconoce qué ocurrió judicialmente tras su fallecimiento, el cual se produjo luego de sufrir dos paros cardiorrespiratorios en el hospital.

¿Cómo luce la tumba de Baby Demoni a cuatro meses de su muerte?

El pasado domingo 15 de febrero, a cuatro meses del fallecimiento de Baby Demoni, su hermana, Valentina Esquin, compartió una emotiva fotografía a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En la imagen dejó ver el estado actual de la tumba de la joven influenciadora.

En la fotografía se observa que varias personas han visitado el lugar y continúan decorándolo con flores, guirnaldas, pero lo que más llamó la atención fueron los mensajes escritos con marcador negro sobre la lápida.

Mensajes como “Te extraño por siempre, mi reina”, “Siempre te amaré, hermana, te voy a adorar toda la vida” y “Siempre serás y fuiste mi mamá” se leen en el sitio donde reposan sus restos.