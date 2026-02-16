Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su muerte

Baby Demoni fue hallada en estado crítico al interior de su casa tras una discusión con su pareja sentimental, Samor One.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así luce hoy la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón
Así luce hoy la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón. (Foto referencia Freepik).

La muerte de Alejandra Esquin, mejor conocida en redes sociales como Baby Demoni, conmocionó a todo un país por la forma en la que ocurrieron los hechos. Ahora, tras cuatro meses de su muerte, se dio a conocer cómo luce su tumba en la actualidad y una serie de mensajes escritos sobre ella.

Artículos relacionados

¿Cómo falleció Baby Demoni, amiga cercana a Yina Calderón?

El 15 de octubre de 2025 quedó marcado por la muerte de Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’, quien fue hallada en estado crítico dentro de su vivienda tras una fuerte discusión con su pareja sentimental, Samor One. Aunque la joven fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario y recibió atención médica oportuna, su cuerpo no resistió y falleció.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral.
Ella es Baby Demoni, la reconocida influenciadora que falleció. | Foto: Freepik

Según declaró en ese momento Samor One, Baby Demoni, quien días antes se había sometido a una intervención estética, habría atentado contra su propia vida mientras él se encontraba fuera de la casa luego de la discusión.

Artículos relacionados

Pese a la repercusión nacional del caso, hasta la fecha se desconoce qué ocurrió judicialmente tras su fallecimiento, el cual se produjo luego de sufrir dos paros cardiorrespiratorios en el hospital.

¿Cómo luce la tumba de Baby Demoni a cuatro meses de su muerte?

El pasado domingo 15 de febrero, a cuatro meses del fallecimiento de Baby Demoni, su hermana, Valentina Esquin, compartió una emotiva fotografía a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores. En la imagen dejó ver el estado actual de la tumba de la joven influenciadora.

Artículos relacionados

En la fotografía se observa que varias personas han visitado el lugar y continúan decorándolo con flores, guirnaldas, pero lo que más llamó la atención fueron los mensajes escritos con marcador negro sobre la lápida.

Mensajes como “Te extraño por siempre, mi reina”, “Siempre te amaré, hermana, te voy a adorar toda la vida” y “Siempre serás y fuiste mi mamá” se leen en el sitio donde reposan sus restos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura rompe el silencio y revela cómo sigue su bebé La Segura

La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

La Segura compartió una nueva actualización de cómo avanza la salud de su bebé tras ser dado de alta del hospital.

El divertido video que hizo a los fans pensar que Norma Nivia y Mateo Varela se casaron Norma Nivia

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron? Este fue el divertido video que emocionó a los fans

Mateo Varela aprovechó la oportunidad para presentar a Norma Nivia como su esposa, y la reacción de la actriz se volvió viral.

Isabella Ladera se enteró de su segundo embarazo Influencers

Isabella Ladera compartió el momento exacto en el que se enteró de su segundo embarazo

Isabella Ladera sorprendió al mostrar su reacción al enterarse de su segundo embarazo. Su reacción llamó la atención de los fans.

Lo más superlike

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Tras el avance tecnológico de varios dispositivos, habrá varios algunos que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo.

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje