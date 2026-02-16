Isabella Ladera habló del nombre de su bebé y esto dijo sobre cómo se llamará

Recientemente, la modelo e influencer Isabella Ladera confirmó su embarazo y desde entonces ha compartido varias fotografías para presumir su pancita y cómo está viviendo esta nueva etapa junto a su pareja.

¿Cómo reveló Isabella Ladera que estaba esperando un bebé?

Como ya se conoce, Isabella Ladera ya era madre de una pequeña niña. En esta ocasión, tras varios meses de rumores sobre su embarazo, durante los cuales se mostraba con sacos anchos y los internautas no dejaban de comentar, la modelo venezolana decidió confirmar la noticia.

Finalmente, hizo público su embarazo a través de una publicación y una entrevista con una revista internacional, dejando atrás las especulaciones y confirmando su avanzado estado de gestación junto a su actual pareja, Hugo García.

Desde ese momento, la modelo no ha parado de compartir cómo luce ahora tras la espera de su segundo bebé y de revelar en redes sociales detalles de este embarazo.

Isabella Ladera habló del nombre de su bebé y esto fue lo que reveló. (Foto: AFP)

¿Cómo se llamará el bebé de Isabella Ladera?

Recientemente a través de sus cuenta de Instagram, Isabella Ladera, hizo la dinámica de preguntas y respuestas en la que despejo algunas dudas sobre esta nueva etapa que vive.

Una de las preguntas que llamó la atención de los internautas fue relacionada al nombre de su bebé. Aunque no ha confirmado si es niña o niño, sí hizo una revelación importante a sus millones de seguidores.

Un fan le preguntó directamente sobre los nombres pensados para el bebé, a lo que la modelo venezolana confirmó que ya tienen uno elegido: “Porque es un nombre unisex”, escribió, junto a una imagen de su pancita.

Asimismo, contó otros detalles sobre lo que ha vivido en este trimestre de gestación, en el que reveló que las náuseas y el sueño han sido algunos de los síntomas más frecuentes durante este embarazo.

Isabella Ladera también mencionó cambios de humor, dolor de cabeza y señaló que el dolor de espalda ha sido otros de los síntomas más relevantes y lo calificó como “insoportable”.

Sin embargo, la modelo venezolana dejó claro que todo esto no opaca la experiencia que está viviendo: “Igual me la vivo y me la gozo”, expresó.