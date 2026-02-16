Isabella Ladera reveló la dificultad que enfrenta en su segundo embarazo

El pasado viernes 13 Isabella Ladera sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar en una publicación conjunta con su pareja sentimental Hugo García que estaban esperando su primer hijo juntos. Ahora, tres días después, la influenciadora venezolana reveló que no todo es color de rosa, pues desde que supo de su estado ha atravesado por una dificultad.

¿Cómo fue el anuncio del segundo embarazo de Isabella Ladera?

La reconocida influenciadora Isabella Ladera decidió anunciar la noticia de su segundo embarazo de una manera bastante inesperada, pues tras semanas de especulaciones por parte de sus seguidores, la modelo decidió poner fin a estos con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al confirmar que serán papás. (Foto AFP: Ivan Apfel | Freepik).

Allí posteó una fotografía junto a Hugo, su actual pareja sentimental y padre de su bebé, en la que posaron frente al mar mientras se abrazaban y ella sostenía en una de sus manos la ecografía de su bebé.

La publicación estuvo acompañada de una corta frase que causó gran emotividad entre sus fanáticos: “mitad tuya, mitad mía, nuestro”.

¿Cuál es la dificultad que Isabella Ladera enfrenta en su segundo embarazo?

Ahora bien, durante la tarde de este lunes 16 de febrero, Isabella Ladera, quien ya cuenta con varios meses de embarazo pese a que el anuncio fue apenas hace pocos días, comentó que desde que supo que estaba en gestación ha enfrentado una dificultad con la que sigue lidiando en la actualidad.

Y es que, como la mayoría de embarazadas, la joven influenciadora estaría luchando contra episodios de sueño constante debido al aumento masivo de la progesterona, una hormona que actúa como sedante natural.

Isabella Ladera cuenta cómo descubrió que estaba embarazada por segunda vez. (Foto Ivan Apfel / AFP)

“Desde que estoy embarazada me gobierna el sueño, jajaja, empiezo a trabajar y pum! me duermo donde sea”, comentó la joven influenciadora por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Vale la pena destacar que estos episodios de sueño son completamente naturales durante la etapa de gestación debido a que el cuerpo se encuentra en constante trabajo creando vida dentro de él.