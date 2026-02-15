Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura reveló que, tras el alta médica, su bebé enfrenta delicada situación

La Segura reveló la desgarradora situación que atraviesa con su bebé, quien recientemente fue dado de alta tras permanecer hospitalizado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La Segura actualizó la situación de salud de su bebé
La Segura actualizó la situación de salud de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida influenciadora Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, reapareció en redes sociales con una nueva alerta sobre su bebé, quien recientemente fue dado de alta tras permanecer varios días hospitalizado.

Artículos relacionados

¿Por qué el bebé de La Segura fue hospitalizado?

El pasado miércoles La Segura reveló por medio de sus redes sociales que su pequeño hijo Lucca, producto de su relación con Ignacio Baladán, había sido hospitalizado a causa de un cuadro viral que le causó vómito. Sin embargo, mencionó que el menor en ningún momento estuvo delicado de salud.

La Segura habla del cuadro viral que llevó a su bebé al hospital
La Segura rompe el silencio sobre la hospitalización de su bebé y muestra cómo está actualmente. (Foto: Canal RCN)

“no se los había dicho, pero… Nuestro gordito estaba hospitalizado”.

Pues en aquel momento mostró al pequeño Lucca explorando con su mirada todo lo que había a su alrededor en el hospital donde permaneció bajo observación médica.

¿Cuál es la delicada situación que La Segura enfrenta con su bebé?

Ahora bien, luego de que el pequeño lograra ser dado de alta por mejoras en su salud, La Segura volvió a pronunciarse por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una inesperada petición a sus fanáticos.

Artículos relacionados

Y es que resulta que desde hace al menos cinco días Lucca no estaba recibiendo alimentos tal y como lo hacía anteriormente, sino que por el contrario solo estaba consumiendo su tetero. Por lo que decidió pedirle ayuda a sus seguidoras que fueran madres para que el menor recibiera alimentos sólidos y no se descompensara.

"Mi gordito lleva como cinco días sin comer. Solo toma tete. (Mamitas, denme tips para hacer que coma), la pediatra dice que ese cuadro viral puede durar hasta 14 días", comentó La Segura junto a una fotografía de su bebé desde la comodidad de su casa.

Por lo pronto, la creadora de contenido no ha compartido nuevas actualizaciones sobre el estado de salud actual del pequeño Lucca, por lo que se desconoce si a este punto ya ha visto alguna mejora en su apetito.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hija mayor volvió a redes: esto publicó Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes tras un mes de la muerte del cantante

Camila, hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes con una emotiva fotografía tras un mes de la muerte del cantante.

Sara Uribe anticipa quién saldría de La casa de los famosos Sara Uribe

Este podría ser el nuevo participante eliminado de La casa de los famosos, según Sara Uribe

Este domingo 15 de febrero se conocerá el nombre de un nuevo participante eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Westcol con Luisa Castro Westcol

Así fue la excéntrica celebración de Westcol y Luisa Castro de San Valentín

Los influenciadores Luisa Castro y Luisa Castro derrocharon romanticismo este 14 de febrero.

Lo más superlike

Blessd

Esta mujer es la doble exacta de Blessd; se hace llamar 'La Bendita'

Blessd tiene un doble exacto, y no es un hombre, sino una joven mujer que, en honor a su parecido, se hace llamar en redes 'La Bendita'.

La casa de los famosos

Manuela Gómez arremete contra Beba en el brunch de La casa de los famosos por llamarla "vieja"

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones