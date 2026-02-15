La Segura reveló que, tras el alta médica, su bebé enfrenta delicada situación
La Segura reveló la desgarradora situación que atraviesa con su bebé, quien recientemente fue dado de alta tras permanecer hospitalizado.
La reconocida influenciadora Natalia Segura, mejor conocida en redes sociales como La Segura, reapareció en redes sociales con una nueva alerta sobre su bebé, quien recientemente fue dado de alta tras permanecer varios días hospitalizado.
¿Por qué el bebé de La Segura fue hospitalizado?
El pasado miércoles La Segura reveló por medio de sus redes sociales que su pequeño hijo Lucca, producto de su relación con Ignacio Baladán, había sido hospitalizado a causa de un cuadro viral que le causó vómito. Sin embargo, mencionó que el menor en ningún momento estuvo delicado de salud.
“no se los había dicho, pero… Nuestro gordito estaba hospitalizado”.
Pues en aquel momento mostró al pequeño Lucca explorando con su mirada todo lo que había a su alrededor en el hospital donde permaneció bajo observación médica.
¿Cuál es la delicada situación que La Segura enfrenta con su bebé?
Ahora bien, luego de que el pequeño lograra ser dado de alta por mejoras en su salud, La Segura volvió a pronunciarse por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una inesperada petición a sus fanáticos.
Y es que resulta que desde hace al menos cinco días Lucca no estaba recibiendo alimentos tal y como lo hacía anteriormente, sino que por el contrario solo estaba consumiendo su tetero. Por lo que decidió pedirle ayuda a sus seguidoras que fueran madres para que el menor recibiera alimentos sólidos y no se descompensara.
"Mi gordito lleva como cinco días sin comer. Solo toma tete. (Mamitas, denme tips para hacer que coma), la pediatra dice que ese cuadro viral puede durar hasta 14 días", comentó La Segura junto a una fotografía de su bebé desde la comodidad de su casa.
Por lo pronto, la creadora de contenido no ha compartido nuevas actualizaciones sobre el estado de salud actual del pequeño Lucca, por lo que se desconoce si a este punto ya ha visto alguna mejora en su apetito.