Este podría ser el nuevo participante eliminado de La casa de los famosos, según Sara Uribe
Este domingo 15 de febrero se conocerá el nombre de un nuevo participante eliminado de La casa de los famosos Colombia.
Este domingo 15 de febrero se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en la que uno de los siete participantes que se encuentran en Placa deberán despedirse de manera definitiva de la competencia. Sara Uribe, exparticipante del reality, hizo un análisis de esta jornada y reveló el nombre de quien podría salir.
¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia están en riesgo de eliminación este 15 de febrero?
El pasado viernes 13 de febrero se dio a conocer la Placa definitiva de la semana en la que siete participantes quedaron en riesgo de eliminación, siendo estos: Manuela Gómez, Juan Palau, Eidevin, Alejandro Estrada, Maiker, Jay Torres y Beba.
Pues recordemos que tanto Juan Palau, como Alejandro Estrada y Eidevin fueron nominados por sus compañeros, mientras que Beba quedó nominada por Alexa Torrex y Juanse Laverde, líderes de la semana.
Por su parte, Jay Torres y Maiker fueron nominados por el público. Entretanto, Manuela Gómez quedó nominada directamente por El Jefe tras de haberse movido en el 'Congelado' en el que recibió una visita doblea: la de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, la cual generó todo tipo de reacciones dentro de la casa, como en redes sociales, tras su propuesta de matrimonio.
¿Qué dijo Sara Uribe sobre la gala de eliminación de este domingo 15 de febrero?
Ahora bien, durante la tarde de este domingo, justo a horas de la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, exparticipante del reality, reveló su postura frente a la Placa actual.
Y es que según comentó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, luego de ver el Brunch de los famosos en riesgo de eliminación llegó a la conclusión que quien debería ser eliminada de la competencia sería Beba.
"Yo no sé ustedes, pero yo me estaba viendo el Brunch y la verdad también considero que en esta pregunta de la que se debe ir de la casa esta vez es Beba”, manifestó sin dar mayores argumentos.
Sin embargo, vale la pena recordar que la decisión está en manos del público por medio de las votaciones.