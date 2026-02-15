Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Este podría ser el nuevo participante eliminado de La casa de los famosos, según Sara Uribe

Este domingo 15 de febrero se conocerá el nombre de un nuevo participante eliminado de La casa de los famosos Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Uribe anticipa quién saldría de La casa de los famosos
Sara Uribe anticipa quién saldría de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Este domingo 15 de febrero se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en la que uno de los siete participantes que se encuentran en Placa deberán despedirse de manera definitiva de la competencia. Sara Uribe, exparticipante del reality, hizo un análisis de esta jornada y reveló el nombre de quien podría salir.

Artículos relacionados

¿Qué participantes de La casa de los famosos Colombia están en riesgo de eliminación este 15 de febrero?

El pasado viernes 13 de febrero se dio a conocer la Placa definitiva de la semana en la que siete participantes quedaron en riesgo de eliminación, siendo estos: Manuela Gómez, Juan Palau, Eidevin, Alejandro Estrada, Maiker, Jay Torres y Beba.

Este sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA
La IA revela quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Pues recordemos que tanto Juan Palau, como Alejandro Estrada y Eidevin fueron nominados por sus compañeros, mientras que Beba quedó nominada por Alexa Torrex y Juanse Laverde, líderes de la semana.

Artículos relacionados

Por su parte, Jay Torres y Maiker fueron nominados por el público. Entretanto, Manuela Gómez quedó nominada directamente por El Jefe tras de haberse movido en el 'Congelado' en el que recibió una visita doblea: la de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, la cual generó todo tipo de reacciones dentro de la casa, como en redes sociales, tras su propuesta de matrimonio.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la gala de eliminación de este domingo 15 de febrero?

Ahora bien, durante la tarde de este domingo, justo a horas de la gala de eliminación de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, exparticipante del reality, reveló su postura frente a la Placa actual.

Artículos relacionados

Y es que según comentó por medio de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, luego de ver el Brunch de los famosos en riesgo de eliminación llegó a la conclusión que quien debería ser eliminada de la competencia sería Beba.

"Yo no sé ustedes, pero yo me estaba viendo el Brunch y la verdad también considero que en esta pregunta de la que se debe ir de la casa esta vez es Beba”, manifestó sin dar mayores argumentos.

Sin embargo, vale la pena recordar que la decisión está en manos del público por medio de las votaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

A un mes de la muerte de Yeison Jiménez, su hija mayor volvió a redes: esto publicó Yeison Jiménez

Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes tras un mes de la muerte del cantante

Camila, hija mayor de Yeison Jiménez, reapareció en redes con una emotiva fotografía tras un mes de la muerte del cantante.

La Segura actualizó la situación de salud de su bebé La Segura

La Segura reveló que, tras el alta médica, su bebé enfrenta delicada situación

La Segura reveló la desgarradora situación que atraviesa con su bebé, quien recientemente fue dado de alta tras permanecer hospitalizado.

Westcol con Luisa Castro Westcol

Así fue la excéntrica celebración de Westcol y Luisa Castro de San Valentín

Los influenciadores Luisa Castro y Luisa Castro derrocharon romanticismo este 14 de febrero.

Lo más superlike

Blessd

Esta mujer es la doble exacta de Blessd; se hace llamar 'La Bendita'

Blessd tiene un doble exacto, y no es un hombre, sino una joven mujer que, en honor a su parecido, se hace llamar en redes 'La Bendita'.

La casa de los famosos

Manuela Gómez arremete contra Beba en el brunch de La casa de los famosos por llamarla "vieja"

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones