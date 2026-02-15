Los influenciadores Westcoly Luisa Castrocelebraron el Día de San Valentín, fecha en la que muchas parejas en el mundo suelen celebrar su amor.

¿Cómo celebraron Westcol y Luisa Castro?

Los creadores de contenido se dejaron ver muy enamorados y felices celebrando esta importante fecha en una excéntrica fiesta desde una de las discotecas del streamer.

El establecimiento compartió un video en el que mostró imágenes de parte de su celebración, en la que enseñó desde el momento en que llegan al lugar totalmente escoltados.

Posteriormente disfrutan desde un lugar VIP de una gran rumba mostrando lo mucho que disfrutan del tiempo juntos.

Westcol optó por lucir ropa urbana cómoda y Luisa Castro lució un elegante vestido de color rojo, haciendo alusión a San Valentín.

Asimismo, el streamer compartió un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, en donde mostró imágenes del resto de la celebración que tuvo en su privacidad.

En las instantáneas se dejó ver desde un hotel sorprendiéndola con un desayuno; además de dejaron ver desde la casa de Westcol rodeados de fajos de billetes.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la celebración de Westcol y Luisa Castro de San Valentín?

Tras sus revelaciones, los influenciadores lograron miles de corazones y comentarios donde muchos los llenaron de halagos y felicitaciones por la gran relación que están llevando y por compartirles un poco de lo que están viviendo.

Sin embargo; otros no tardaron en criticarlos y señalar que dicha relación sería marketing o por interés y no porque en realidad se quieren.

Cabe destacar que, los dos han mencionado que se están dando la oportunidad de conocerse y de vivir una nueva oportunidad en el amor, haciendo caso omiso a los comentarios malintencionados que reciben de algunos usuarios.

Por el momento, los creadores de contenido siguen disfrutando de su romance y entreteniendo a sus millones fanáticos con su respectivo contenido en redes sociales, con el que tanto suelen cautivar a sus fieles admiradores sobre su vida personal y sus proyectos, con los que esperan deleitar a todos.