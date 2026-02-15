Psicofonía atribuida a Yeison Jiménez captó supuesta súplica por su hijo

Investigador paranormal compartió una psicofonía atribuida a Yeison Jiménez en la que internautas aseguran escuchar una desgarradora súplica por su pequeño hijo, Santiago.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

¿Cuál es la supuesta súplica de Yeison Jiménez sobre su hijo?

Luego de que Yeison Jiménez falleciera en un accidente aéreo junto a otras cinco personas, investigadores paranormales y expertos en este campo comenzaron a compartir contenido relacionado con el lamentable hecho en busca de respuestas. Entre ellos, John Barrera, un parapsicólogo que ha ganado gran popularidad en redes sociales por una de sus sesiones enfocadas en este suceso.

Escalofriante audio vinculado a Yeison Jiménez desata conmoción. (Foto: Freepik)

Barrera decidió realizar una comunicación con Yeison Jiménez el pasado 25 de enero, tan solo 15 días después de su fallecimiento, justo cuando las redes sociales se llenaron de videos alusivos a su homenaje en el Movistar Arena, donde señalaban supuestos momentos paranormales que apuntaban a que el alma del cantante se encontraba presente en el lugar.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

En esta sesión que, según él informó, tuvo una duración de aproximadamente hora y media, Barrera logró captar una serie de mensajes por medio de una spirit box que atribuye al difunto artista y que ha ido compartiendo a través de TikTok en cortos segmentos.

En el más reciente de ellos, internautas aseguran que escucharon al cantante pedir que cuidaran al niño, al parecer, a su pequeño hijo, Santiago, interpretación con la que Barrera habría estado de acuerdo.

¿Qué se sabe de la muerte de Yeison Jiménez?

Según un informe brindado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos, DIACC, la avioneta del artista, con matrícula N325FA, se encontraba al día en el cumplimiento de los requisitos técnicos para su correcto funcionamiento.

Artículos relacionados Paola Jara Paola Jara se mostró afectada por dura situación con su hija recién nacida

Sin embargo, al no alcanzar la altura adecuada durante el despegue, la aeronave terminó colisionando en una vereda de Boyacá, lo que provocó la muerte de Yeison Jiménez y de cinco personas más que lo acompañaban: cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto.

Tras las honras fúnebres y una serie de homenajes, las cenizas de Yeison Jiménez fueron trasladadas a su finca en Fusagasugá, Cundinamarca.