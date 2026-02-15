Hija mayor de Yeison Jiménez reapareció en redes tras un mes de la muerte del cantante

Luego de la muerte de Yeison Jiménez, su núcleo familiar se ha mantenido al margen de las redes sociales. Tanto su esposa, Sonia, como sus hijos, especialmente la mayor, se habían abstenido de pronunciarse. Sin embargo, este domingo 15 de febrero, cuando se cumple un mes del fallecimiento del artista, Camilia reapareció con una emotiva publicación.

¿Cuál fue la publicación con la que Camila, hija mayor de Yeison Jiménez, retomó las redes sociales?

Durante la tarde de este domingo 15 de febrero, Camila Jiménez, hija mayor del fallecido cantante Yeison Jiménez, sorprendió a sus cientos de seguidores al retomar su presencia en redes sociales con una emotiva publicación que conmovió a muchos.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El regreso se dio pocos días después de que se cumpliera un mes de la muerte del artista en un accidente aéreo.

En la imagen compartida, la joven aparece posando junto a uno de los caballos de su papá, lo que despertó nostalgia entre los fanáticos que conocían el profundo amor del cantante por estos animales. La fotografía no estuvo acompañada de ningún mensaje, pero generó múltiples reacciones entre los internautas que aún lo extrañan.

Lo cierto es que, en medio de esta fecha tan significativa tanto para los seguidores del artista como para su familia, Camila abrió nuevamente el espacio de interacción con quienes siguen atentos a cada paso que dan en su hogar tras la pérdida de Yeison Jiménez.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez, cantante fallecido en accidente aéreo?

Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá, Colombia, dejó tres hijos: Camila, la mayor, a quien adoptó cuando tenía dos años; Taliana, de 7 años; y el menor, Santiago, quien está próximo a cumplir dos años.

Sonia, su esposa, ahora asumirá la responsabilidad de salir adelante junto a sus hijos mientras enfrentan uno de los momentos más difíciles de su vida. Por ahora, la mujer se ha mantenido al margen y sin pronunciarse en sus redes sociales oficiales.