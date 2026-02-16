Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Jay Torres rompe el silencio y destapa quién juega por conveniencia en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Jay Torres habló tras su salida reveló quién es la persona más conveniente en La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Jay Torres habló tras su eliminación y reveló quién considera la más conveniente de La casa de los famosos
Jay Torres habló en Buen día Colombia y sorprendió a quién considera el más conveniente. (Foto: Canal RCN)

Jay Torres se convirtió recientemente en el eliminado de La casa de los famosos Colombia 3 y, tras su salida del reality de convivencia, habló con Ana Karina Soto sobre lo que piensa de algunos de los participantes que continúan dentro de la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jay Torres sobre lo que piensa de algunos participantes de La casa de los famosos?

Después de abandonar la casa, Jay estuvo como invitado en Buen día Colombia, donde participó en una dinámica para redes sociales.

Allí respondió preguntas relacionadas con sus compañeros y compartió sus opiniones tras su reciente salida.

Artículos relacionados

Ana Karina Soto reaccionó a su salida y expresó: “No queríamos que salieras de la casa, pero qué rico que también estés aquí con nosotros”, dijo en el video.

En medio de la dinámica, Jay respondió a diferentes categorías sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Jay Torres habló tras su eliminación y reveló quién considera la más conveniente de La casa de los famosos
Jay Torres habló en Buen día Colombia y sorprendió a quién considera el más conveniente. (Foto: Canal RCN)

En la sección conocida como “el más, con la más, versión de la casa de los famosos”, el exparticipante fue eligiendo a varios compañeros según su percepción.

Para él, los más estrategas de la competencia son Alexa Torres y Alejandro Estrada, a quienes señaló por su forma de jugar dentro del programa.

¿Qué dijo Jay Torres sobre quién sería el más conveniente dentro de la casa?

Cuando le preguntaron por el más peleón, mencionó a Beba sin dudarlo.

Artículos relacionados

Asimismo, al hablar del participante más divertido, aseguró que Juanda Caribe lo hace reír mucho.

Otra de las preguntas estuvo relacionada con quién considera el más conveniente de La casa de los famosos Colombia.

Jay Torres habló tras su eliminación y reveló quién considera la más conveniente de La casa de los famosos
Jay Torres habló en Buen día Colombia y sorprendió a quién considera el más conveniente (Foto: Canal RCN)

Aunque dudó al inicio, explicó que para él todos tienen un grado de conveniencia dentro del juego e incluso reconoció que él mismo pudo haberlo sido en algún momento.

Sin embargo, mencionó a Yuli al hablar del tema del “chipeo”, señalando que cree que ella podría dar un poco más dentro de la competencia.

Además, cuando tuvo que elegir al “más mueble” de la casa, volvió a nombrar a Yuli.

Finalmente, al responder quién cree que podría ser uno de los favoritos o llegar lejos en la tercera temporada, indicó que ve a Juanda Caribe con muchas posibilidades.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Alexa Torrex y Alejandro Estrada confesaron que no confían lo suficiente en Karola Alcendra en La casa de los famosos Colombia.

Karola recordó al Sebastucho en su línea de vida La casa de los famosos

Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Karola se mostró conmovida al revelar que Sebastucho, su expareja, fue parte de un proceso muy importante en su vida.

Karina García opinó sobre el cambio de ánimo de Karola en La casa de los famosos Colombia: esto dijo Karina García

Karina García opinó sobre el cambio de ánimo de Karola en La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Karina García se pronunció inesperadamente tras el cambio de ánimo que ha tenido Karola en La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Manuela QM toma radical decisión en redes tras filtración de chats de Blessd Blessd

Manuela QM reaccionó tras la filtración de chats de Blessd y así fue la radical decisión que tomó

La novia de Blessd sorprendió al tomar una decisión radical tras la filtración de chats con el cantante y una modelo.

Luisa Fernanda W mostró cómo Domenic la peinó y enterneció a sus seguidores Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W enternece al mostrar a Domenic peinándola: así reaccionó la influencer

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje