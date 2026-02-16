Jay Torres rompe el silencio y destapa quién juega por conveniencia en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Jay Torres se convirtió recientemente en el eliminado de La casa de los famosos Colombia 3 y, tras su salida del reality de convivencia, habló con Ana Karina Soto sobre lo que piensa de algunos de los participantes que continúan dentro de la competencia.

¿Qué dijo Jay Torres sobre lo que piensa de algunos participantes de La casa de los famosos?

Después de abandonar la casa, Jay estuvo como invitado en Buen día Colombia, donde participó en una dinámica para redes sociales.

Allí respondió preguntas relacionadas con sus compañeros y compartió sus opiniones tras su reciente salida.

Ana Karina Soto reaccionó a su salida y expresó: “No queríamos que salieras de la casa, pero qué rico que también estés aquí con nosotros”, dijo en el video.

En medio de la dinámica, Jay respondió a diferentes categorías sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia.

Jay Torres habló en Buen día Colombia y sorprendió a quién considera el más conveniente. (Foto: Canal RCN)

En la sección conocida como “el más, con la más, versión de la casa de los famosos”, el exparticipante fue eligiendo a varios compañeros según su percepción.

Para él, los más estrategas de la competencia son Alexa Torres y Alejandro Estrada, a quienes señaló por su forma de jugar dentro del programa.

¿Qué dijo Jay Torres sobre quién sería el más conveniente dentro de la casa?

Cuando le preguntaron por el más peleón, mencionó a Beba sin dudarlo.

Asimismo, al hablar del participante más divertido, aseguró que Juanda Caribe lo hace reír mucho.

Otra de las preguntas estuvo relacionada con quién considera el más conveniente de La casa de los famosos Colombia.

Aunque dudó al inicio, explicó que para él todos tienen un grado de conveniencia dentro del juego e incluso reconoció que él mismo pudo haberlo sido en algún momento.

Sin embargo, mencionó a Yuli al hablar del tema del “chipeo”, señalando que cree que ella podría dar un poco más dentro de la competencia.

Además, cuando tuvo que elegir al “más mueble” de la casa, volvió a nombrar a Yuli.

Finalmente, al responder quién cree que podría ser uno de los favoritos o llegar lejos en la tercera temporada, indicó que ve a Juanda Caribe con muchas posibilidades.