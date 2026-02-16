Manuela QM reaccionó tras la filtración de chats de Blessd y así fue la radical decisión que tomó

Tras los supuestos chats que salieron a la luz donde Blessdle habría sido infiel a Manuela QM, la influencer tomó una drástica decisión en sus redes sociales.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

¿Qué decisión tomó Manuela QM tras la filtración de supuestos chats de Blessd?

Este pasado fin de semana en redes sociales empezaron a rondar unos chats en los que se le involucraba al cantante urbano, Blessd con la modelo Ángela Valdivieso.

Y aunque Manuela no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, los internautas han notado cambios en sus redes sociales, en los que ocultó varios publicaciones en las que aparecía con el cantante urbano paisa.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 2 millones de seguidores, la semana pasada había compartido una galería de fotografías en las que Blessd le había festejado su cumpleaños con una romántica decoración. Además, según mostró Manuela, también recibió ropa para el bebé y una lujosa camioneta.

Manuela QM sorprende con inesperada reacción tras supuestos chats de Blessd. (Foto: AFP)

Las imágenes fueron publicadas por Manuela QM fueron luego de estar en medio de críticas, ya que algunos internautas notaron la ausencia del cantante durante la celebración sorpresa, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre una presunta ruptura.

¿Cuál fue la presunta indirecta que lanzó Manuela QM luego de los chats de Blessd?

En sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de TikTok, había compartido un video en el que mostraba los libros que estaba leyendo recientemente, varios de ellos regalos de cumpleaños. Uno de estos habría sido obsequiado por la mamá de Blessd.

No obstante, luego de la polémica, Manuela QM también eliminó el video. En este hablaba de lo enfocada que estaba en la lectura y comentó que varios de los títulos estaban relacionados con la superación personal.

Tras la publicación, muchos internautas reaccionaron y algunos interpretaron el contenido como una señal o indirecta hacia el cantante urbano.

Manuela QM sorprende con inesperada reacción tras supuestos chats de Blessd. (Foto: AFP)

Mientras tanto, otros usuarios recordaron que, cuando se hizo público el embarazo, algunos seguidores insinuaban que podría convertirse en madre soltera, comentarios como: “Alguien dijo por aquí la primera madre soltera 2026”.

Lo cierto es que varias de las publicaciones ya no están disponibles en sus perfiles. Aun así, permanecen algunas imágenes junto al cantante, lo que ha generado diversas reacciones entre los seguidores.