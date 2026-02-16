Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Manuela QM reaccionó tras la filtración de chats de Blessd y así fue la radical decisión que tomó

La novia de Blessd sorprendió al tomar una decisión radical tras la filtración de chats con el cantante y una modelo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela QM toma radical decisión en redes tras filtración de chats de Blessd
Manuela QM sorprende con inesperada reacción tras supuestos chats de Blessd. (Foto: AFP y Freepik)

Tras los supuestos chats que salieron a la luz donde Blessdle habría sido infiel a Manuela QM, la influencer tomó una drástica decisión en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué decisión tomó Manuela QM tras la filtración de supuestos chats de Blessd?

Este pasado fin de semana en redes sociales empezaron a rondar unos chats en los que se le involucraba al cantante urbano, Blessd con la modelo Ángela Valdivieso.

Y aunque Manuela no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, los internautas han notado cambios en sus redes sociales, en los que ocultó varios publicaciones en las que aparecía con el cantante urbano paisa.

Artículos relacionados

En su cuenta de Instagram, donde suma más de 2 millones de seguidores, la semana pasada había compartido una galería de fotografías en las que Blessd le había festejado su cumpleaños con una romántica decoración. Además, según mostró Manuela, también recibió ropa para el bebé y una lujosa camioneta.

Manuela QM toma radical decisión en redes tras filtración de chats de Blessd
Manuela QM sorprende con inesperada reacción tras supuestos chats de Blessd. (Foto: AFP)

Las imágenes fueron publicadas por Manuela QM fueron luego de estar en medio de críticas, ya que algunos internautas notaron la ausencia del cantante durante la celebración sorpresa, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre una presunta ruptura.

¿Cuál fue la presunta indirecta que lanzó Manuela QM luego de los chats de Blessd?

En sus redes sociales, más precisamente en su cuenta de TikTok, había compartido un video en el que mostraba los libros que estaba leyendo recientemente, varios de ellos regalos de cumpleaños. Uno de estos habría sido obsequiado por la mamá de Blessd.

Artículos relacionados

No obstante, luego de la polémica, Manuela QM también eliminó el video. En este hablaba de lo enfocada que estaba en la lectura y comentó que varios de los títulos estaban relacionados con la superación personal.

Tras la publicación, muchos internautas reaccionaron y algunos interpretaron el contenido como una señal o indirecta hacia el cantante urbano.

Manuela QM toma radical decisión en redes tras filtración de chats de Blessd
Manuela QM sorprende con inesperada reacción tras supuestos chats de Blessd. (Foto: AFP)

Mientras tanto, otros usuarios recordaron que, cuando se hizo público el embarazo, algunos seguidores insinuaban que podría convertirse en madre soltera, comentarios como: “Alguien dijo por aquí la primera madre soltera 2026”.

Lo cierto es que varias de las publicaciones ya no están disponibles en sus perfiles. Aun así, permanecen algunas imágenes junto al cantante, lo que ha generado diversas reacciones entre los seguidores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Expareja de modelo relacionada con Blessd rompe el silencio tras polémica de los chats con el cantante urbano.

Ella es Valen G, la influenciadora que fue exnovia del cantante Kris R: ¿quién es? Talento nacional

Ella es Valen G, la influenciadora que fue exnovia del cantante Kris R: ¿quién es?

Desde que Kris R confirmó su relación con Karina García, internautas especulan de su pasado. Ella es Valen G, exnovia del cantante.

Feid

El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

El artista Feid se mostró en curioso plan al tiempo que Karol G celebraba un año más de vida.

Lo más superlike

Jay Torres habló tras su eliminación y reveló quién considera la más conveniente de La casa de los famosos La casa de los famosos

Jay Torres rompe el silencio y destapa quién juega por conveniencia en La casa de los famosos, ¿qué dijo?

Jay Torres habló tras su salida reveló quién es la persona más conveniente en La casa de los famosos Colombia.

Luisa Fernanda W mostró cómo Domenic la peinó y enterneció a sus seguidores Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W enternece al mostrar a Domenic peinándola: así reaccionó la influencer

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje