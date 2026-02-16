Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El mundo del deporte llora a la joven promesa tras su repentino fallecimiento a los 18 años

La muerte del jugador conmociona al mundo del deporte tras su repentino fallecimiento, apenas días antes de su cumpleaños.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Parker Sutherland muere días antes de su cumpleaños
El mundo del deporte llora a Parker Sutherland tras su repentino fallecimiento a los 18 años. (Foto: Freepik)

El mundo del deporte atraviesa un momento de conmoción tras conocerse el fallecimiento de Parker Sutherland, el joven jugador de fútbol americano vinculado a la Universidad del Norte de Iowa (UNI).

¿Qué se sabe sobre la muerte de Parker Sutherland?

El joven atleta murió a los 18 años, apenas días antes de celebrar su cumpleaños número 19, lo que generó reacciones de tristeza entre compañeros, entrenadores y miembros de la comunidad académica.

La institución confirmó la noticia a través de comunicados oficiales en los que expresó su pesar y acompañamiento a la familia del deportista.

No obstante, hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de su muerte.

Desde el momento en que se dio a conocer el hecho, estudiantes y seguidores del programa deportivo han compartido mensajes en redes sociales recordando al joven jugador.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Cedar Falls Fire and Rescue recibió una llamada de emergencia para acudir a una instalación deportiva universitaria.

El reporte inicial indicaba la presencia de una persona en estado de inconsciencia o desmayo sin señales de trauma.

Los equipos de emergencia respondieron al lugar tras recibir la alerta, pero posteriormente se confirmó el fallecimiento del joven atleta.

¿Cómo reaccionó la Universidad del Norte de Iowa tras la muerte de Parker Sutherland?

Parker Sutherland dejó a sus padres, así como a su hermana Georgia. Desde UNI reiteraron sus condolencias y el respaldo permanente hacia la familia y la comunidad cercana al joven deportista.

La noticia ha generado diversas reacciones dentro del entorno deportivo universitario, ya que el jugador formaba parte del programa de fútbol americano de la institución y era considerado una promesa dentro del equipo.

Varios de los directivos de la Universidad han compartido mensajes en el que calificaron la jornada como un día difícil para la comunidad estudiantil.

Por su parte, el entrenador principal también expresó su tristeza tras la pérdida con un emotivo mensaje.

En su homenaje, describió al jugador Parker Sutherland como un joven con cualidades personales que iban más allá del terreno de juego. El entrenador mencionó su carácter, humildad y compromiso.

 

