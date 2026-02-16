Este lunes 16 de febrero se dio inicio a un nuevo ciclo en La casa de los famosos Colombia y por ende un nuevo líder de la semana llegó al trono, siendo en esta ocasión Beba, quien no solo pudo elegir con quien compartir su habitación, sino que además obtuvo un poder.

¿Con quién compartirá Beba la habitación del líder?

Tras una extensa prueba durante la gala de esta noche en la que Tebi Bernal, Nicolás Arrieta y Beba se enfrentaron por el liderazgo de la semana se dio a conocer que Beba tendrá la batuta en las decisiones de la casa desde este lunes 16 hasta el domingo 22 de febrero, antes de que se conozca al nuevo eliminado de la semana.

Beba ganó el liderazgo de La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Tras celebrar su victoria con gran emoción, Beba tuvo que tomar su primera decisión como líder de la semana: con quién compartir su habitación, y por ende tendrá sus mismas comodidades y quizá alguno de sus beneficios.

Ante la pregunta de Carla Giraldo y Marcelo Cezan, presentadores del reality, Beba decidió que Mariana Zapata sería la persona adecuada para acompañarlo en esta travesía temporal.

¿Cuál es el poder doble que Beba obtuvo tras ganar el liderazgo de la semana?

Vale la pena recordar que el liderazgo de la semana viene con ciertos beneficios básicos, además de un poder que sale directo de la caja de pandora y esta vez no fue la excepción. Tras ingresar a la habitación del líder, Beba pudo abrir este misterioso objeto y tomar el sobre que había dentro de él.

Al leerlo en voz alta frente a la cámara se percato de que había obtenido un doble poder de nominación, es decir, el próximo miércoles podrá nominar a dos participantes para que ingresen a Placa y queden en riesgo de eliminación.

Así mismo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le explicaron que si quería podía mantener su poder en completo secreto hasta la gala de nominación, o por el contrario, podía compartir la buena noticia con los demás participantes de la casa.