Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mamá de Campanita dejó ‘Congelados’ a los participantes de La casa de los famosos

La mamá de Campanita ingresó a La casa de los famosos y dejó ‘Congelados’ a todos con sus emotivas palabras.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fue la visita de la mamá de Campanita en la dinámica de ‘Congelados’
Así fue la visita de la mamá de Campanita en la dinámica de ‘Congelados’. (Foto Canal RCN).

Este lunes 16 de febrero La casa de los famosos Colombia recibió una nueva visita que dejó ‘Congelados’ a los participantes, especialmente a Campanita, quien pudo volver a tener contacto con Marlen Valencia López, su mamá, durante esta emocionante dinámica que busca traerles un poquito de realidad a los competidores.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la mamá de Campanita durante el ‘Congelado’ de La casa de los famosos Colombia?

Como es costumbre durante todas las temporadas de La casa de los famosos Colombia, los participantes podrán tener la visita de seres queridos, amigos y familiares cercanos durante la dinámica de ‘Congelados’, una actividad en la que los participantes no podrán moverse durante el tiempo que El Jefe se los indique.

Mamá de Campanita ingresó a La casa de los famosos y 'congeló' a todos.
Mamá de Campanita ingresó a La casa de los famosos y 'congeló' a todos. (Foto Canal RCN).

En esta oportunidad fue Campanita quien tuvo el privilegio de ver una vez más a su mamá, quien ingresó en el primer ‘Congelado’ de la semana para darle palabras de aliento y reconfortarlo en medio de la competencia que cada vez se pone más intensa.

Artículos relacionados

Para sorpresa de todos, justo en el momento en el que El Jefe dio la orden de congelar a los participantes, Campanita decisión optar por una posición bastante favorable, pues de todos fue el único que decidió quedarse congelado de pie.

Al entrar a la casa, la madre de Campanita se dirigió hacia él con palabras de amor y con un tierno peluche de felpa sosteniendo en sus manos para dárselo con mucho cariño.

Artículos relacionados

“Hijo lo estás haciendo súper bien, Dios te bendiga, necesito que le hables a las cámaras, baila, danos el contenido que queremos ver afuera, tienes mucho apoyo allá afuera, la gente te está apoyando demasiado, te quieren muchísimo”.

¿Cómo reaccionó Campanita al ver a su mamá en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Campanita en un principio tenía un pequeño ataque de risa por haber decidido quedarse de pie a diferencia de sus compañeros, al segundo en que escuchó la voz de su mamá no pudo evitar quedar en shock, además de romper en llanto una vez esta le empezó a dirigir la palabra y de darle un cálido abrazo que sin duda alguna lo reconfortó.

Mamá de Campanita en La casa de los famosos Colombia. ¡Congelados!
Mamá de Campanita en La casa de los famosos Colombia. ¡Congelados! (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe y Alexa Torres protagonizan fuerte choque en La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

Juanda Caribe reaccionó al ver el video de la discordia en vivo sobre Alexa: “no me arrepiento”

Juanda Caribe y Alexa protagonizan un tenso enfrentamiento tras ver el video de la discordia en La casa de los famosos.

¿Para qué sirve el botón del pánico en La casa de los famosos Colombia? La casa de los famosos

Vuelve la tensión a La casa de los famosos Colombia con el ‘botón del pánico’

La casa de los famosos Colombia vuelve a tener el temido ‘botón del pánico’ que desatará una vez más el caos dentro de ella.

Beba ganó el liderazgo y ahora tiene un doble poder: así funciona La casa de los famosos

Beba es la nueva líder de la semana y obtuvo un doble poder: de esto se trata

Beba logró ganar el liderazgo de la semana y además de elegir con quién compartir la habitación, obtuvo un poder doble.

Lo más superlike

Salomé, la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez, enternece al mostrar a sus dos hermanos Daniela Ospina

Salomé, hija de Daniela y James, conquista con foto junto a sus hermanos: Samuel y Lorenzo

Salomé, hija de Daniela Ospina y James, sorprende al compartir foto con Samuel y Lorenzo mostrando la unión entre los hermanos.

Parker Sutherland muere días antes de su cumpleaños Talento internacional

El mundo del deporte llora a la joven promesa tras su repentino fallecimiento a los 18 años

Manuela QM toma radical decisión en redes tras filtración de chats de Blessd Blessd

Manuela QM reaccionó tras la filtración de chats de Blessd y así fue la radical decisión que tomó

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje