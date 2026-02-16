Mamá de Campanita dejó ‘Congelados’ a los participantes de La casa de los famosos

Este lunes 16 de febrero La casa de los famosos Colombia recibió una nueva visita que dejó ‘Congelados’ a los participantes, especialmente a Campanita, quien pudo volver a tener contacto con Marlen Valencia López, su mamá, durante esta emocionante dinámica que busca traerles un poquito de realidad a los competidores.

¿Qué dijo la mamá de Campanita durante el ‘Congelado’ de La casa de los famosos Colombia?

Como es costumbre durante todas las temporadas de La casa de los famosos Colombia, los participantes podrán tener la visita de seres queridos, amigos y familiares cercanos durante la dinámica de ‘Congelados’, una actividad en la que los participantes no podrán moverse durante el tiempo que El Jefe se los indique.

Mamá de Campanita ingresó a La casa de los famosos y 'congeló' a todos. (Foto Canal RCN).

En esta oportunidad fue Campanita quien tuvo el privilegio de ver una vez más a su mamá, quien ingresó en el primer ‘Congelado’ de la semana para darle palabras de aliento y reconfortarlo en medio de la competencia que cada vez se pone más intensa.

Para sorpresa de todos, justo en el momento en el que El Jefe dio la orden de congelar a los participantes, Campanita decisión optar por una posición bastante favorable, pues de todos fue el único que decidió quedarse congelado de pie.

Al entrar a la casa, la madre de Campanita se dirigió hacia él con palabras de amor y con un tierno peluche de felpa sosteniendo en sus manos para dárselo con mucho cariño.

“Hijo lo estás haciendo súper bien, Dios te bendiga, necesito que le hables a las cámaras, baila, danos el contenido que queremos ver afuera, tienes mucho apoyo allá afuera, la gente te está apoyando demasiado, te quieren muchísimo”.

¿Cómo reaccionó Campanita al ver a su mamá en La casa de los famosos Colombia?

Aunque Campanita en un principio tenía un pequeño ataque de risa por haber decidido quedarse de pie a diferencia de sus compañeros, al segundo en que escuchó la voz de su mamá no pudo evitar quedar en shock, además de romper en llanto una vez esta le empezó a dirigir la palabra y de darle un cálido abrazo que sin duda alguna lo reconfortó.