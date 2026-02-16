Juanda Caribe reaccionó al ver el video de la discordia en vivo sobre Alexa: “no me arrepiento”

En la gala de la noche del 16 de febrero se vivió un tenso momento cuando El Jefe mostró el video de la discordia entre Juanda Caribe y Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué ocurrió entre Juanda Caribe y Alexa Torres que generó tanta tensión?

Recientemente, se había generado un momento intenso tras el congelado que había recibido Alexa por parte de su prometido y es que no solo hizo llorar a la creadora de contenido, sino que además le dijo fuertes palabras a Juanda Caribe por una acción con doble sentido que este había realizado días atrás.

En la gala, El Jefe decidió mostrar en vivo el video de la discordia, lo que generó reacciones entre los participantes de la casa. Carla y Marcelo comentaron que era una situación excepcional debido al caso.

Alexa explicó que tras ver el video nunca entendió el significado del “también” que Juanda mencionó después de esta acción.

Por su parte, Juanda Caribe expresó que no sentía arrepentimiento ni vergüenza por lo ocurrido, y que lo único que sentía era decepción por cualquier malestar que pudiera causar en su familia. Además, aclaró que este gesto era algo natural en su región.

Juanda Caribe reaccionó al video de la polémica con Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Esto provocó que Alexa reaccionara varias veces, preguntando a qué se refería exactamente con el “también”. Durante la discusión, ambos mantuvieron sus posturas en el que hubo un intenso intercambio de opiniones frente a los compañeros.

¿Qué opinaron los demás compañeros de Alexa y Juanda Caribe en la casa de los famosos?

Valentino comentó que la expresión se entiende de cierta manera en la región de Juanda, y que el “también” podría referirse a cualquier cosa, como botar algo.

Por otro lado, Juan Palau criticó el momento del congelado, argumentando que la pareja de Alexa debía ir a darle apoyo y no a “calumniar”, mientras que ella insistía en que estaba su pareja la estaba defendiendo y él seguía sosteniendo que era una ofensa.

Finalmente, Juanda Caribe pidió que Colombia tomara la decisión, y aseguró que, si así lo decidía el público, se retiraría de la casa con la frente en alto.