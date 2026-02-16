Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vuelve la tensión a La casa de los famosos Colombia con el ‘botón del pánico’

La casa de los famosos Colombia vuelve a tener el temido ‘botón del pánico’ que desatará una vez más el caos dentro de ella.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Para qué sirve el botón del pánico en La casa de los famosos Colombia?
¿Para qué sirve el botón del pánico en La casa de los famosos Colombia? (Foto Canal RCN).

La casa de los famosos Colombia 2026 se encuentra más recargada que nunca, pues el botón del pánico regresa para agregarle más tensión a la competencia que cada vez está más explosiva.

¿Qué es el botón del pánico de La casa de los famosos Colombia?

Este lunes 16 de febrero hombres cámara ingresaron a La casa de los famosos Colombia durante una dinámica de ‘Congelados’ para instalar por segunda vez el ‘botón del pánico’ que desatará el caos una vez más dentro de la competencia.

El botón del pánico llega a La casa de los famosos Colombia
El botón del pánico llega a La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

Vale la pena recordar que este botón especial solo podrá activarse una única vez ya que solo otorga un poder. Por esta razón, los participantes deberán pensar muy bien en qué momento hacer uso de este, en cuanto El Jefe les de vía libre para hacerlo.

De esta manera, el botón aún no podrá ser oprimido hasta que El Jefe decida el momento indicado para hacerlo. A partir de ahí, los participantes podrán usarlo como parte de una estrategia o, simplemente, dejarse llevar por el impulso y activarlo sin pensarlo dos veces, ¡Ellos deciden!

“El botón del pánico regresa, pero no está activado y solo se activará a nuestra señal, así que atentos, porque en cualquier momento se activa ese botón de pánico”, mencionaron Carla y Macelo.

¿Qué pasaría si un participante de La casa de los famosos Colombia oprime el botón del pánico?

Una vez el botón del pánico de La casa de los famosos Colombia sea oprimido no habrá vuelta atrás. El participante que decida hacer uso de este dispositivo obtendrá un poder misterioso y capaz de cambiar el destino de la competencia de una manera drástica.

Ante esta información, los participantes quedaron una vez más con altas expectativas y un tanto curiosos por saber qué consecuencias acarrearía en esta ocasión ese botón tan llamativo ubicado en el área más transcurrida de La casa de los famosos Colombia.

Por lo pronto, al no estar activo hasta nueva señal, los participantes solo podrán acercarse a él para crear todo tipo de teorías.

Botón del pánico en La casa de los famosos Colombia: el giro que podría cambiarlo todo
Botón del pánico en La casa de los famosos Colombia: el giro que podría cambiarlo todo. (Foto Canal RCN).
