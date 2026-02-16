Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Karola se mostró conmovida al revelar que Sebastucho, su expareja, fue parte de un proceso muy importante en su vida.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karola recordó al Sebastucho en su línea de vida
Karola habló de su relación con Sebastucho / (Fotos del Canal RCN)

Karola compartió su línea de vida en La casa de los famosos, donde relató episodios de su infancia, su familia y las personas que, según dijo, marcaron su proceso personal y profesional.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karola en su línea de la vida en La casa de los famosos?

Durante la dinámica, la creadora de contenido hizo un recorrido cronológico desde su nacimiento en 2001 hasta su presente en el reality. Habló de la separación de sus padres cuando tenía alrededor de ocho años y explicó que esa etapa influyó en su estado emocional durante la niñez.

¿Qué dijo Karola en su línea de la vida en La casa de los famosos?¿Qué dijo Karola en su línea de la vida en La casa de los famosos?
Karola revela su línea de la vida en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Karola explicó que creció con una mamá joven, a quien llamó “Cochi”, y que la separación de sus padres marcó un antes y un después en su vida. Aseguró que la ausencia de su papá afectó sus procesos personales, pues durante años lo extrañó de manera constante.

Esta sensación de extrañarlo aumentó cuando su padre falleció. La creadora de contenido explicó que fue un acontecimiento que impactó profundamente a su familia y que representó una pérdida significativa en su vida.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karola sobre Emiro Navarro?

En medio de su relato, Karola mencionó a Emiro Navarro, a quien llamó su mejor amigo. Según contó, su llegada representó un cambio importante en su vida y le dio felicidad en medio de su ruptura con Sebastián Jesús Arévalo, más conocido como Sebastucho.

Emiro Navarro, mi mejor amigo, me dio mucha felicidad en momentos como cuando me dejé con él, con Sebastián.

¿Qué dijo Karola sobre Emiro Navarro?
Karola habla sobre su amistad con Emiro Navarro / (Fotos del Canal RCN)

Indicó que ha sido un apoyo constante, especialmente en etapas personales difíciles. Dentro de la dinámica, aseguró que conocerlo fue uno de los puntos que marcó un giro en su historia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karola sobre Sebastucho?

Karola también habló de Sebastucho, su expareja. Explicó que fue una persona que la ayudó a “poner los pies en la tierra” en una etapa de su juventud en la que sus hábitos no eran los mejores.

Llega a mi vida una persona que me pone los pies en la tierra. Se llama Sebas, Sebastucho.

Agradeció públicamente su apoyo y señaló que, aunque algunas personas no estén de acuerdo con que hable de él, considera importante reconocer su papel en su proceso de mejora. Según relató, su presencia influyó en decisiones que transformaron su rumbo personal.

Tras la emisión del capítulo, en redes destacan que, a pesar de haber finalizado su relación, los creadores de contenido han dejado claro que se apoyan mutuamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karina García opinó sobre el cambio de ánimo de Karola en La casa de los famosos Colombia: esto dijo Karina García

Karina García opinó sobre el cambio de ánimo de Karola en La casa de los famosos Colombia: esto dijo

Karina García se pronunció inesperadamente tras el cambio de ánimo que ha tenido Karola en La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo reveló su top 3 de pocisionamientos en La casa de los famosos La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprendió al revelar su top 3 de pocisionamientos en La casa de los famosos

Sofía Jaramillo sorprendió al mencionar los participantes de La casa de los famosos que, según ella, destacan en posicionamientos.

Jay Torres se pronunció en Buen Día, Colombia tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Jay Torres se pronunció en Buen Día, Colombia tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia

Jay Torres rompió el silencio en ‘Buen Día, Colombia’ tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Feid

El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

El artista Feid se mostró en curioso plan al tiempo que Karol G celebraba un año más de vida.

Yeison Jiménez ya había hablado de cantar con Maluma Yeison Jiménez

Yeison Jiménez soñó con hacer una canción junto a Maluma: esto manifestó

Paramédicos auxiliaron a Fátima Bosch tras perder el equilibrio ante cientos de personas. Talento internacional

Fátima Bosch, actual Miss Universe preocupó al desvanecerse en pleno desfile

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones