Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Karola compartió su línea de vida en La casa de los famosos, donde relató episodios de su infancia, su familia y las personas que, según dijo, marcaron su proceso personal y profesional.

¿Qué dijo Karola en su línea de la vida en La casa de los famosos?

Durante la dinámica, la creadora de contenido hizo un recorrido cronológico desde su nacimiento en 2001 hasta su presente en el reality. Habló de la separación de sus padres cuando tenía alrededor de ocho años y explicó que esa etapa influyó en su estado emocional durante la niñez.

Karola revela su línea de la vida en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Karola explicó que creció con una mamá joven, a quien llamó “Cochi”, y que la separación de sus padres marcó un antes y un después en su vida. Aseguró que la ausencia de su papá afectó sus procesos personales, pues durante años lo extrañó de manera constante.

Esta sensación de extrañarlo aumentó cuando su padre falleció. La creadora de contenido explicó que fue un acontecimiento que impactó profundamente a su familia y que representó una pérdida significativa en su vida.

¿Qué dijo Karola sobre Emiro Navarro?

En medio de su relato, Karola mencionó a Emiro Navarro, a quien llamó su mejor amigo. Según contó, su llegada representó un cambio importante en su vida y le dio felicidad en medio de su ruptura con Sebastián Jesús Arévalo, más conocido como Sebastucho.

Emiro Navarro, mi mejor amigo, me dio mucha felicidad en momentos como cuando me dejé con él, con Sebastián.

Karola habla sobre su amistad con Emiro Navarro / (Fotos del Canal RCN)

Indicó que ha sido un apoyo constante, especialmente en etapas personales difíciles. Dentro de la dinámica, aseguró que conocerlo fue uno de los puntos que marcó un giro en su historia.

¿Qué dijo Karola sobre Sebastucho?

Karola también habló de Sebastucho, su expareja. Explicó que fue una persona que la ayudó a “poner los pies en la tierra” en una etapa de su juventud en la que sus hábitos no eran los mejores.

Llega a mi vida una persona que me pone los pies en la tierra. Se llama Sebas, Sebastucho.

Agradeció públicamente su apoyo y señaló que, aunque algunas personas no estén de acuerdo con que hable de él, considera importante reconocer su papel en su proceso de mejora. Según relató, su presencia influyó en decisiones que transformaron su rumbo personal.

Tras la emisión del capítulo, en redes destacan que, a pesar de haber finalizado su relación, los creadores de contenido han dejado claro que se apoyan mutuamente.