Jay Torres se pronunció en Buen Día, Colombia tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia

Jay Torres rompió el silencio en ‘Buen Día, Colombia’ tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Esto dijo Jay Torres de su eliminación en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios televidentes han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los diferentes acontecimientos que han llevado a cabo varias celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, el pasado domingo 15 de febrero, los internautas se sorprendieron con la eliminación de Jay Torres, quien no solo captó la atención por su belleza, sino que también, por las diferentes estrategias que llevó a cabo dentro de la casa más famosa del país.

Además, Jay Torres ha captado la atención mediática tras ser invitado al programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’, una producción del Canal RCN, en el que habló de su participación en el reality.

¿Qué dijo Jay Torres en Buen Día, Colombia tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, la reciente eliminación de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas quienes apoyaron al puertorriqueño durante su participación en el programa.

Esta fue la participación de Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, Jay agradeció por el incondicional apoyo de su público tras su participación en el reality, en donde adquirió una gran acogida al demostrar sus múltiples estrategias durante su permanencia.

Por su parte, Jay respondió una dinámica de preguntas compartidas por parte de los internautas en el programa de ‘Buen Día, Colombia’, en el que expresó cuál fue su aporte en la casa más famosa del país:

“Realmente uno trae su grano de arena, pues realmente yo no iba a pelear. Entonces, aporté alegría en la casa, compartiendo enriquecedores momentos con varios de mis compañeros”, agregó Jay.

¿Cómo fue la eliminación de Jay Torres de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que los famosos que se encontraron dentro de la placa de nominados fueron: Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Maiker Smith, Juan Palau, Beba, Eidevin y Jay Torres.

¿Por qué fue eliminado Jay Torres de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Tras la decisión que tomó el público durante las votaciones, la celebridad que se convirtió en el nuevo eliminado de La casa de los famosos Colombia fue Jay Torres, quien dejó un gran vacío por parte de todos sus compañeros.

