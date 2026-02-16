Luisa Fernanda W preguntó a ChatGPT cuáles son sus “red flags”

Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un ejercicio poco común, decidió preguntarle a la inteligencia artificial cuáles podrían ser sus “banderas rojas” tomando como referencia todo lo que ha conversado con ella a lo largo del tiempo y la respuesta no tardó en llamar la atención.

¿Qué reveló la inteligencia artificial sobre la personalidad de Luisa Fernanda W?

De acuerdo con lo que mostró Luisa Fernanda W, la IA también mencionó sus estándares elevados, tanto hacia ella misma como hacia quienes la rodean, la descripción apuntaba a una mujer estratégica, detallista y exigente, capaz de detectar cuando algo no cumple con el nivel que espera.

Sin embargo, ese rasgo podría derivar en impaciencia o frustración cuando otros no ejecutan al mismo ritmo o con la misma precisión.

Luisa Fernanda W puso a prueba a la IA y preguntó cuáles serían sus red flags.(Foto: Canal RCN)

Otro aspecto que destacó fue la conciencia sobre su imagen pública e indicó que su coherencia entre mensaje, estética y energía es uno de sus pilares profesionales, no obstante, también sugirió que mantener esa fortaleza constante podría convertirse en presión interna, especialmente si siente que no puede mostrarse vulnerable frente al público.

¿Por qué este ejercicio conectó a Luisa Fernanda W con sus seguidores?

El hecho de que Luisa Fernanda W expusiera este análisis abrió un debate entre sus seguidores, muchos destacaron la honestidad de compartir posibles áreas de mejora en lugar de limitarse a mostrar logros o momentos positivos.

“Algo que entendí haciendo el ejercicio de mis redflags es que mucha gente cree que no soy vulnerable y en parte es verdad, no suelo procesar mis emociones en publico pero no significa que no sienta” Expresó.

La conversación se amplificó porque la influencer no solo mostró las respuestas, sino que añadió su propia reflexión, reconoció que una de las percepciones más frecuentes sobre ella es que no parece vulnerable.

¿Para Luisa Fernanda W es lo mismo no mostrarse vulnerable que no sentir?

En el cierre de sus historias, dejó un mensaje directo y explicó que no suele procesar sus emociones en público, pero eso no significa que no experimente dudas, tristeza o inseguridades.

Los seguidores de Luisa Fernanda W reaccionaron con humor y debate frente a las respuestas obtenidas. (Foto Jason Koerner/AFP)

El ejercicio con inteligencia artificial terminó siendo más que una tendencia; se convirtió en un recordatorio de que la productividad, la exigencia y el cuidado de la imagen pueden convivir con emociones profundas que no siempre se exhiben.

Así, lo que empezó como una consulta tecnológica se volvió una reflexión sobre límites personales, autoexigencia y humanidad detrás de las redes sociales.