Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W preguntó a ChatGPT cuáles son sus “red flags”

Luisa Fernanda W compartió lo que ChatGPT le dijo sobre sus posibles “banderas rojas” y lo compartió en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luisa Fernanda W publicó en sus historias capturas de su conversación con ChatGPT.
Luisa Fernanda W publicó en sus historias capturas de su conversación con ChatGPT. Foto Canal RCN

Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir un ejercicio poco común, decidió preguntarle a la inteligencia artificial cuáles podrían ser sus “banderas rojas” tomando como referencia todo lo que ha conversado con ella a lo largo del tiempo y la respuesta no tardó en llamar la atención.

Artículos relacionados

¿Qué reveló la inteligencia artificial sobre la personalidad de Luisa Fernanda W?

De acuerdo con lo que mostró Luisa Fernanda W, la IA también mencionó sus estándares elevados, tanto hacia ella misma como hacia quienes la rodean, la descripción apuntaba a una mujer estratégica, detallista y exigente, capaz de detectar cuando algo no cumple con el nivel que espera.

Sin embargo, ese rasgo podría derivar en impaciencia o frustración cuando otros no ejecutan al mismo ritmo o con la misma precisión.

Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W
Luisa Fernanda W puso a prueba a la IA y preguntó cuáles serían sus red flags.(Foto: Canal RCN)

Otro aspecto que destacó fue la conciencia sobre su imagen pública e indicó que su coherencia entre mensaje, estética y energía es uno de sus pilares profesionales, no obstante, también sugirió que mantener esa fortaleza constante podría convertirse en presión interna, especialmente si siente que no puede mostrarse vulnerable frente al público.

Artículos relacionados

¿Por qué este ejercicio conectó a Luisa Fernanda W con sus seguidores?

El hecho de que Luisa Fernanda W expusiera este análisis abrió un debate entre sus seguidores, muchos destacaron la honestidad de compartir posibles áreas de mejora en lugar de limitarse a mostrar logros o momentos positivos.

“Algo que entendí haciendo el ejercicio de mis redflags es que mucha gente cree que no soy vulnerable y en parte es verdad, no suelo procesar mis emociones en publico pero no significa que no sienta” Expresó.

La conversación se amplificó porque la influencer no solo mostró las respuestas, sino que añadió su propia reflexión, reconoció que una de las percepciones más frecuentes sobre ella es que no parece vulnerable.

Artículos relacionados

¿Para Luisa Fernanda W es lo mismo no mostrarse vulnerable que no sentir?

En el cierre de sus historias, dejó un mensaje directo y explicó que no suele procesar sus emociones en público, pero eso no significa que no experimente dudas, tristeza o inseguridades.

Luisa Fernanda W se sinceró sobre su trabajo.
Los seguidores de Luisa Fernanda W reaccionaron con humor y debate frente a las respuestas obtenidas. (Foto Jason Koerner/AFP)

El ejercicio con inteligencia artificial terminó siendo más que una tendencia; se convirtió en un recordatorio de que la productividad, la exigencia y el cuidado de la imagen pueden convivir con emociones profundas que no siempre se exhiben.

Así, lo que empezó como una consulta tecnológica se volvió una reflexión sobre límites personales, autoexigencia y humanidad detrás de las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce hoy la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón Influencers

Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su muerte

Baby Demoni fue hallada en estado crítico al interior de su casa tras una discusión con su pareja sentimental, Samor One.

La Segura rompe el silencio y revela cómo sigue su bebé La Segura

La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

La Segura compartió una nueva actualización de cómo avanza la salud de su bebé tras ser dado de alta del hospital.

El divertido video que hizo a los fans pensar que Norma Nivia y Mateo Varela se casaron Norma Nivia

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron? Este fue el divertido video que emocionó a los fans

Mateo Varela aprovechó la oportunidad para presentar a Norma Nivia como su esposa, y la reacción de la actriz se volvió viral.

Lo más superlike

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Tras el avance tecnológico de varios dispositivos, habrá varios algunos que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo.

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje