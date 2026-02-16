Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Manuela reapareció en redes luego de la polémica por supuesta infidelidad de Blessd

La novia del artista Blessd regresó a sus redes sociales tras los supuestos chats del artista coqueteando con una mujer.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Novia de blessd en redes sociales
Novia de Blessd reapareció tras polémica/AFP: Dimitrios Kambouris

La influenciadora Manuela, actual novia del cantante Blessd, reapareció en redes sociales luego de la polémica que protagonizó recientemente tras la supuesta infidelidad del artista.

¿Blessd le fue infiel a Manuela qm?

Recientemente se filtraron unos chats de unas supuestas conversaciones entre el paisa y la modelo Ángela Valdivieso, con quien habría coqueteado.

novia de blessd vuelve a redes sociales

Según las conversaciones, los dos tuvieron charlas subidas de tono, que provocaron diversas reacciones entre los internautas.

La modelo desmintió tener una relación con el artista, aclarando que los chats los filtró su expareja y detallando que nunca sostuvieron ningún encuentro.

Por su parte, Blessd se pronunció destacando que él está enfocado en su familia y en su trabajo, indicando que lo único que quieren hacer es perjudicarlo y ganar fama a costa suya. Sin embargo, luego eliminó su respuesta.

"En este mundo entre más bien te ven más quieren dañarte la vida, sin importar nada te quieren ver caer", fueron parte de sus palabras.

¿Qué público Manuela luego de la polémica por supuesta infidelidad de Blessd?

La influenciadora paisa levantó varias sospechas de una posible crisis o ruptura con el artista luego de que al salir a la luz dichas conversaciones ella decidiera dejar de seguir al cantante en Instagram y además cambiara el copy de su más reciente publicación con él en la que le decía que lo amaría siempre.

novia de blessd presumio su embarao en plenapolemica

Luego de pocos días de dicha controversia, Manuela reapareció en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, en donde se dejó ver posando frente al espejo en su casa presumiendo su embarazo.

Tras su publicación, varios seguidores comenzaron a reaccionar en redes sociales y la llenaron de elogios por su belleza y su pancita; además de llenarla de consejos en medio de esta polémica pidiéndole que no preste atención a las críticas que surgen alrededor, pues debe cuidarse, en especial en etapa que está viviendo.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa sobre la relación de los famosos y si continúan juntos o no después de esta compleja situación que dio tanto de qué hablar.

