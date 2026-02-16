Yeison Jiménez soñó con hacer una canción junto a Maluma: esto manifestó

En los últimos días, los seguidores de Yeison Jiménez se han dejado ver muy conmovidos por la última canción que salió a la luz del artista, pues en ella, colaboró junto al cantante de música urbana, Maluma.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez reaparece en video con IA que recrea qué habría pasado si hubiese evitado la avioneta

En el video oficial de la canción, se reunieron varios clips oficiales del encuentro entre Maluma y Yeison, quienes compartieron un buen tiempo en el estudio para poder hacer la canción llamada ‘Con el corazón’.

Artículos relacionados La Segura La Segura reveló que, tras el alta médica, su bebé enfrenta delicada situación

¿Qué había dicho Yeison Jiménez sobre colaborar en una canción con Maluma?

El cantante, Yeison Jiménez, reveló su deseo de colaborar con Maluma antes de que se hiciera realidad su canción ‘Con el Corazón’, pues en video dejó su deseo de que eso se hiciera realidad.

El sueño musical que Yeison Jiménez cumplió junto a Maluma. (Foto: Canal RCN)

En una entrevista para un reconocido podcast, el artista de música popular confesó que ya estaba hablando con la familia de su colega y, además, dejó saber que a Maluma le gusta el género, dejando mostrar su gusto por él y por los caballos.

Así mismo, Jiménez manifestó que “ojalá” se diera esta colaboración y que tocaba esperar qué podía pasar.

Artículos relacionados Yeison Jiménez La famosa canción de Blessd que fue compuesta para Yeison Jiménez: ¿qué pasó?

¿Qué dijo Maluma tras estrenar su canción con Yeison Jiménez?

Sin duda, Maluma, como todos cercanos a Yeison Jiménez, dejó ver que sigue muy conmovido por el fallecimiento de su colega y esta canción es un homenaje para él, ya que no deja morir su legado.

En el clip oficial de la canción, las palabras finales de los artistas es que esa era le preciso momento para unirse y colaborar, que “no era ni antes. Ni después”, sino justo ese momento.

Yeison Jiménez ya había hablado de cantar con Maluma. (Foto: freepik)

Estas palabras conmovieron a los fans de ambos artistas, quienes sintieron que Yeison cumplió uno de sus anhelos al colaborar con Maluma y que, su música quedará por siempre.

Por otro lado, Juan Luis publicó en su cuenta oficial de Instagram, una foto con Sonia Restrepo, la esposa de Yeison y esta imagen generó miles de reacciones, precisamente, en los comentarios destacaron que ella siempre estuvo acompañando a Jiménez en todo momento.

En el mismo post, Maluma escribió que ese había sido un día inolvidable y dejó en evidencia varios momentos junto a su colega, los cuales guardará de por vida en su memoria, ya que en las imágenes y videos se veían muy felices de hacer música.