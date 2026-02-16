Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeison Jiménez soñó con hacer una canción junto a Maluma: esto manifestó

Yeison Jiménez ya había mostrado su interés de hacer una colaboración junto a Maluma y tras su fallecimiento, la canción salió a la luz.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yeison Jiménez ya había hablado de cantar con Maluma
Yeison Jiménez reveló su deseo de colaborar con Maluma antes de su partida. (Foto: Canal RCN - AFP/ Martin Bernetti)

En los últimos días, los seguidores de Yeison Jiménez se han dejado ver muy conmovidos por la última canción que salió a la luz del artista, pues en ella, colaboró junto al cantante de música urbana, Maluma.

Artículos relacionados

En el video oficial de la canción, se reunieron varios clips oficiales del encuentro entre Maluma y Yeison, quienes compartieron un buen tiempo en el estudio para poder hacer la canción llamada ‘Con el corazón’.

Artículos relacionados

¿Qué había dicho Yeison Jiménez sobre colaborar en una canción con Maluma?

El cantante, Yeison Jiménez, reveló su deseo de colaborar con Maluma antes de que se hiciera realidad su canción ‘Con el Corazón’, pues en video dejó su deseo de que eso se hiciera realidad.

Yeison Jiménez reveló su deseo de colaborar con Maluma antes de su partida.
El sueño musical que Yeison Jiménez cumplió junto a Maluma. (Foto: Canal RCN)

En una entrevista para un reconocido podcast, el artista de música popular confesó que ya estaba hablando con la familia de su colega y, además, dejó saber que a Maluma le gusta el género, dejando mostrar su gusto por él y por los caballos.

Así mismo, Jiménez manifestó que “ojalá” se diera esta colaboración y que tocaba esperar qué podía pasar.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Maluma tras estrenar su canción con Yeison Jiménez?

Sin duda, Maluma, como todos cercanos a Yeison Jiménez, dejó ver que sigue muy conmovido por el fallecimiento de su colega y esta canción es un homenaje para él, ya que no deja morir su legado.

En el clip oficial de la canción, las palabras finales de los artistas es que esa era le preciso momento para unirse y colaborar, que “no era ni antes. Ni después”, sino justo ese momento.

El sueño musical que Yeison Jiménez cumplió junto a Maluma
Yeison Jiménez ya había hablado de cantar con Maluma. (Foto: freepik)

Estas palabras conmovieron a los fans de ambos artistas, quienes sintieron que Yeison cumplió uno de sus anhelos al colaborar con Maluma y que, su música quedará por siempre.

Por otro lado, Juan Luis publicó en su cuenta oficial de Instagram, una foto con Sonia Restrepo, la esposa de Yeison y esta imagen generó miles de reacciones, precisamente, en los comentarios destacaron que ella siempre estuvo acompañando a Jiménez en todo momento.

En el mismo post, Maluma escribió que ese había sido un día inolvidable y dejó en evidencia varios momentos junto a su colega, los cuales guardará de por vida en su memoria, ya que en las imágenes y videos se veían muy felices de hacer música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W publicó en sus historias capturas de su conversación con ChatGPT. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W preguntó a ChatGPT cuáles son sus “red flags”

Luisa Fernanda W compartió lo que ChatGPT le dijo sobre sus posibles “banderas rojas” y lo compartió en redes.

Novia de blessd en redes sociales Blessd

Manuela reapareció en redes luego de la polémica por supuesta infidelidad de Blessd

La novia del artista Blessd regresó a sus redes sociales tras los supuestos chats del artista coqueteando con una mujer.

Isabella Ladera y su embarazo Talento internacional

Isabella Ladera reveló lo difícil que ha sido su embarazo: "se me ha hecho complicado"

La modelo Isabella Ladera habló sobre los síntomas y los cambios que ha tenido en este proceso.

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje

El mundo de la televisión se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de reconocida actriz y una de las pioneras del doblaje.

Karola recordó al Sebastucho en su línea de vida La casa de los famosos

Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Feid

El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones