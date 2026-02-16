Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La famosa canción de Blessd que fue compuesta para Yeison Jiménez: ¿qué pasó?

El éxito musical de Blessd que fue compuesto para Yeison Jiménez, pero por malos contratos el artista no pudo interpretarla.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Canción de Blessd que Pasabordo compuso para Yeison Jiménez
Revelan que famoso éxito de Blessd iba a ser interpretado por Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN - AFP/ Rodrigo Varela)

Desde que Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero, ha salido a la luz mucha información sobre su vida privada y laboral, por eso, se ha hablado mucho sobre el éxito de sus canciones, quienes él componía junto a otros cantautores o eran temas éxitos especialmente para su voz.

En este caso, se ha revelado cómo nacieron canciones como Hasta La Madre, Destino Final, MLP y entre otras, en donde él ha colaborado o ha sido el artista con la voz principal.

Recientemente, se conoció que una famosa canción interpretada por el cantante urbano Blessd, fue escrita para Yeison, pero por cosas que pasan, resultó estando en la voz del paisa.

¿Cuál es la canción de Blessd que fue compuesta para Yeison Jiménez?

La canción que mezcla los ritmos urbanos con el regional y que es cantada por Blessd es 10 PM, un tema muy famoso del paisa, que, el objetivo de esa composición era para que fuera interpretada por Yeison Jiménez, pues fue pensada para los ritmos del género del artista fallecido.

Sin embargo, este éxito musical no logró llegar hasta él y finalmente se convirtió en una de las canciones más pegadas por Blessd, quien, al parecer, él no sabría quiénes fueron sus verdaderos compositores.

Revelan que famoso éxito de Blessd iba a ser interpretado por Yeison Jiménez
El éxito de Blessd que pudo haber sido de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué la canción la cantó Blessd y no Yeison Jiménez?

De acuerdo con Juan Gabriel Rodríguez, más conocido como Gabo de Pasabordo, reveló a través de un video que, él, junto a Jhonatan Hernández, compusieron 10 PM para que fuera interpretada por Yeison Jiménez, pero pasaron cosas.

Según sus palabras, habrían hecho un mal negocio o firmaron contratos con desconocimiento y cedieron sus derechos para buscar recursos para más composiciones y este éxito musical llegó a otras manos hasta llegar a Blessd, por eso, en el mismo video se dirige a su colega y se presenta como el compositor de su canción.

El éxito de Blessd que pudo haber sido de Yeison Jiménez
Canción de Blessd que Pasabordo compuso para Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles otras canciones compusieron Pasabordo para Yeison Jiménez?

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Pasabordo reveló a través de sus redes sociales cómo fue que nació Destino Final, Hasta la madre y MLP, tres de las canciones más sonadas del artista, pues ellos se reunieron en un campamento para componer y tenían en cuenta las peticiones de su amigo.

De hecho, ellos hicieron parte de la composición de Guaro, uno de los temas más sonados de la música popular, interpretado por los más grandes del género en su momento.

