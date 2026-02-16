Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Amigo y colega de Yeison Jiménez casi tiene accidente aéreo el día del fallecimiento del cantante

El vocalista del Grupo Firme reveló que horas antes del fallecimiento de Yeison Jiménez, casi sufre accidente aéreo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cantante cercano a Yeison Jiménez casi cae en avión el mismo día de su muerte
Colega de Yeison Jiménez casi sufre accidente el día de su fallecimiento. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El pasado martes 10 de febrero, el cantante de música popular, Yeison Jiménez, cumplió un mes de fallecido. El artista perdió la vida junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes, además, eran sus amigos y, de hecho, uno de ellos era su primo.

Jiménez viajaría desde Boyacá hasta Medellín, ya que tenía que cumplir un compromiso laboral en Marinilla, pero su llegada nunca se hizo realidad, ya que sobre las 4:09 pm del sábado 10 de enero, el cantante murió tras la caída de su avioneta.

Desde su partida, el artista ha sido recordado por su familia, amigos y fanáticos, quienes tienen claro que no dejarán morir su legado y años de trabajo.

¿Quién es el cantante que casi tiene un accidente aéreo el día que falleció Yeison Jiménez?

Tras la muerte de Yeison Jiménez, varios de sus colegas han manifestado el temor de subirse a un avión, pues no quieren que pase lo que le ocurrió a él. Sin embargo, muchos cantantes ya han contado varios sustos que han tenido en medio de sus vuelos de trabajo.

Colega de Yeison Jiménez casi sufre accidente el día de su fallecimiento
Cantante cercano a Yeison Jiménez habló del susto que vivió el mismo día de su muerte. (Foto: freepik)

En este caso, Eduin Caz, amigo y colega de Yeison Jiménez, es el vocalista del famoso grupo regional mexicano Grupo Firme y quien confesó lo que ocurrió el mismo día en el que falleció el colombiano.

De acuerdo con su relato, él se enteró del fallecimiento de Yeison aproximadamente una hora antes de que todo el mundo supiera sobre la noticia, precisamente, dijo el mexicano que tres horas antes del accidente de su colega, él tuvo un percance aéreo.

¿Cuál fue el percance aéreo que tuvo el amigo de Yeison Jiménez el mismo día de su fallecimiento?

En el caso del accidente aéreo de Yeison Jiménez, la aeronave en la que él volaba, estuvo en el aire de tres a cinco minutos y ahí fue cuando cayó.

Cantante cercano a Yeison Jiménez casi cae en avión el mismo día de su muerte.
Colega de Yeison Jiménez vivió un susto aéreo horas antes de su tragedia. (Foto: Canal RCN)

Algo similar le estaba ocurriendo a Eduin, quien mencionó en su entrevista que solo estuvo volando durante tres minutos y tuvo que aterrizar de emergencia, ya que tuvo un gran susto ese mismo 10 de enero.

Según sus palabras, él tenía rentado su avión y consiguió “uno más viejito” y hasta se preguntó ¿qué podía pasar?, hasta explicó que ellos ya saben con quién sí y quién no pueden viajar; básicamente quiso decir que fue terco.

