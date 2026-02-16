Karola confronta a Valentino Lázaro por sus actitudes en La casa de los famosos: “Tú sí me caes mal”
Karola enfrentó a Valentino Lázaro en La casa de los famosos y le pidió que se alistara para ser eliminado del reality.
Una conversación que parecía cotidiana terminó convirtiéndose en uno de los momentos que más llamó la atención en redes. Karola y Valentino Lázaro se enfrentaron y expusieron las diferencias personales que definen su relación dentro del programa.
¿Cómo es la relación de Valentino Lázaro y Karola?
En redes destacan que la relación entre Valentino Lázaro y Karola dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 se ha marcado a través de la rivalidad y las discusiones constantes. Sus conflictos han sido uno de los más mencionados por los internautas.
Las diferencias vienen desde afuera del reality. Los seguidores recuerdan que ambos trabajaron en un mismo programa y que el conflicto inició cuando Valentino la acusó de ser desleal con algunas personas que le tendieron la mano. A partir de allí, protagonizaron diferentes enfrentamientos en redes sociales.
¿Qué le dijo Karola a Valentino Lázaro?
En medio de una conversación, Karola se acercó a Valentino para dejarle claro su objetivo. La creadora de contenido le reveló que uno de sus principales propósitos es sacarlo del reality, advirtiendo que primero iría Beba y después él, por lo que debía ir preparándose para ese momento.
Karola fue directa al expresar que Valentino no le agrada. Aclaró que no tiene interés en construir una amistad con él y que su intención es mantener una relación cordial en el programa. Según explicó, su manera de ser es frontal y prefiere dejar claras sus posturas.
Te voy a decir una cosa, Valentino, fuera de chiste, tú sí me caes mal.
¿Cómo le respondió Valentino Lázaro a Karola?
Como respuesta a las declaraciones, Valentino aseguró que su actitud es genuina y que no busca agradar a todos. Señaló que permanece en los espacios donde está Karola porque allí se encuentran sus amigos y no piensa apartarse de ellos por la incomodidad que pueda existir entre ambos.
Aquí están mis amigos, y si se quiere ir, lárguese usted, no yo. Así soy yo.
También afirmó que prefiere hablar de hechos cuando ocurran, en referencia a la advertencia de Karola sobre una posible eliminación. El cruce terminó con ambos reafirmando sus posiciones, dejando abierta la tensión dentro de la casa y aumentando las expectativas entre los fans.