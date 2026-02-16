Karola confronta a Valentino Lázaro por sus actitudes en La casa de los famosos: “Tú sí me caes mal”

Una conversación que parecía cotidiana terminó convirtiéndose en uno de los momentos que más llamó la atención en redes. Karola y Valentino Lázaro se enfrentaron y expusieron las diferencias personales que definen su relación dentro del programa.

¿Cómo es la relación de Valentino Lázaro y Karola?

En redes destacan que la relación entre Valentino Lázaro y Karola dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 se ha marcado a través de la rivalidad y las discusiones constantes. Sus conflictos han sido uno de los más mencionados por los internautas.

La relación de Valentino Lázaro y Karola en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

Las diferencias vienen desde afuera del reality. Los seguidores recuerdan que ambos trabajaron en un mismo programa y que el conflicto inició cuando Valentino la acusó de ser desleal con algunas personas que le tendieron la mano. A partir de allí, protagonizaron diferentes enfrentamientos en redes sociales.

¿Qué le dijo Karola a Valentino Lázaro?

En medio de una conversación, Karola se acercó a Valentino para dejarle claro su objetivo. La creadora de contenido le reveló que uno de sus principales propósitos es sacarlo del reality, advirtiendo que primero iría Beba y después él, por lo que debía ir preparándose para ese momento.

Karola afirma que sacará a Valentino Lázaro de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Karola fue directa al expresar que Valentino no le agrada. Aclaró que no tiene interés en construir una amistad con él y que su intención es mantener una relación cordial en el programa. Según explicó, su manera de ser es frontal y prefiere dejar claras sus posturas.

Te voy a decir una cosa, Valentino, fuera de chiste, tú sí me caes mal.

¿Cómo le respondió Valentino Lázaro a Karola?

Como respuesta a las declaraciones, Valentino aseguró que su actitud es genuina y que no busca agradar a todos. Señaló que permanece en los espacios donde está Karola porque allí se encuentran sus amigos y no piensa apartarse de ellos por la incomodidad que pueda existir entre ambos.

Aquí están mis amigos, y si se quiere ir, lárguese usted, no yo. Así soy yo.

También afirmó que prefiere hablar de hechos cuando ocurran, en referencia a la advertencia de Karola sobre una posible eliminación. El cruce terminó con ambos reafirmando sus posiciones, dejando abierta la tensión dentro de la casa y aumentando las expectativas entre los fans.