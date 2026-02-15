Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jay Torres dejó nominado a Campanita en La casa de los famosos, así reaccionó

Campanita reaccionó al saber que Jay Torres lo dejó en placa de nominación en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Jay Torres y Campanita en La casa de los famosos Colombia
Jay Torres dejó en placa a Campanita en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El actor y cantante Jay Torres envió a placa de nominación a Campanita en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Jay Torres nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia?

El artista Jay Torres fue quien consiguió la menor votación por parte del público luego de haber caído en placa de nominación en La casa de los famosos Colombia por los seguidores de la competencia.

jay torres nomina en la casa de los famosos

El puertorriqueño estaba en placa junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

Durante el posicionamiento, Jay Torres recibió tres votos de sus compañeros que querían que se fueran de la competencia, de Campanita, Lorena Altamirano y Valentino Lázaro.

El cantante se reencontró con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán tras quedar eliminado y estos le preguntaron a quién dejaría en placa de nominación y este indicó que dejaría a Campanita luego de que sintiera que no se había equivocado al no confiar en él y este se le posicionara.

En el After destacó que siente que Campanita fue el infiltrado y el hecho de que se hubiera
"bajado del barco" con su equipo Dinámica le generó desconfianza.

¿Cómo reaccionó Campanita a la nominación de La casa de los famosos Colombia?

Campanita quedó sorprendido por la decisión de Jay Torres, pero la aceptó señalando que era obvio debido a que se le posicionó y le indicó que le quería que se fuera de la competencia.

campanita nominado en la casa de los famosos colombia

El influenciador detalló que se medirá nuevamente con el público luego de dos idas a la sala de eliminación, una individual y otra con Manuela Gómez cuando fue la semana de competencia por parejas.

En los próximos días, los participantes recibirán a los actores Lady Noriega y Juan C. Arango, quienes se sumarán como nuevos habitantes del reality. Su llegada podría dar un giro inesperado a la competencia.

No olvides que para saber todo sobre lo que está ocurriendo en el juego, debes conectarte a las galas, la transmisión 24/7 a través de la señal, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

