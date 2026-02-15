El actor y cantante Jay Torres envió a placa de nominación a Campanita en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Jay Torres nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia?

El artista Jay Torres fue quien consiguió la menor votación por parte del público luego de haber caído en placa de nominación en La casa de los famosos Colombia por los seguidores de la competencia.

El puertorriqueño estaba en placa junto a Alejandro Estrada, Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker, Beba y Eidevin.

Durante el posicionamiento, Jay Torres recibió tres votos de sus compañeros que querían que se fueran de la competencia, de Campanita, Lorena Altamirano y Valentino Lázaro.

El cantante se reencontró con los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán tras quedar eliminado y estos le preguntaron a quién dejaría en placa de nominación y este indicó que dejaría a Campanita luego de que sintiera que no se había equivocado al no confiar en él y este se le posicionara.

En el After destacó que siente que Campanita fue el infiltrado y el hecho de que se hubiera

"bajado del barco" con su equipo Dinámica le generó desconfianza.

¿Cómo reaccionó Campanita a la nominación de La casa de los famosos Colombia?

Campanita quedó sorprendido por la decisión de Jay Torres, pero la aceptó señalando que era obvio debido a que se le posicionó y le indicó que le quería que se fuera de la competencia.

El influenciador detalló que se medirá nuevamente con el público luego de dos idas a la sala de eliminación, una individual y otra con Manuela Gómez cuando fue la semana de competencia por parejas.

En los próximos días, los participantes recibirán a los actores Lady Noriega y Juan C. Arango, quienes se sumarán como nuevos habitantes del reality. Su llegada podría dar un giro inesperado a la competencia.

