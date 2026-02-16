Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Karol G se molesta con fans tras relacionar post con Feid

Verónica Giraldo respondió a quienes relacionaron una de sus publicaciones con la supuesta ruptura entre Karol G y Feid.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G y Feid
Hermana de Karol G aclara rumor sobre Feid/AFP: Mike Coppola

La influenciadora Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, reaccionó luego de que fanáticos en redes sociales relacionaran una imagen que publicó con el artista Feidtras su supuesta ruptura con la Bichota.

Artículos relacionados

¿Qué publicó la hermana de Karol G que relacionaron con Feid?

La creadora de contenido compartió una imagen en la que se hablaba de los narcisistas, razón por la que muchos seguidores relacionaron la publicación como una indirecta al artista Feid y como una razón por la que dicha relación se habría terminado.

hermana sobre karol g y feid

"El narcisista nunca contará la historia desde el momento que te hizo daño, lo hará desde el momento en el que tú explotaste y así él quedará como víctima", se leía.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la hermana de Karol G tras relacionar dicha imagen con Feid?

Luego de que dicha publicación se volviera viral en redes sociales y desatara una ola de comentarios al respecto, ella salió a hablar sobre el tema aclarando que la publicación no la hizo para Feid ni para nadie externo a su vida personal.

hermana de karol g sobre su vida personal

"Ustedes se pasan sinceramente, no sabía que había salido en tantas páginas por publicar una imagen que era para mí y mi vida sentimental, y qué pena decirlo así, pero es la verdad", dijo.

Asimismo, indicó que lo que ella publica en sus redes sociales es sobre su vida y no sobre nadie más.

"Yo tengo vida como para estar interfiriendo en la de los demás (...) es mi Instagram, mi vida personal y yo no tengo qué mencionar, publicar o estar pendiente de la vida de los demás y si publiqué esa vida e los narcisistas es porque está pasando con mi vida no con los demás, ¿listo?", agregó.

Artículos relacionados

Tras su revelación, logró varias reacciones donde muchos se mostraron de acuerdo con su reacción y detallaron que no todo lo que publiquen lo pueden relacionar con dicha polémica entre los artistas.

Asimismo, otros optaron por aconsejarla a no prestar atención a los comentarios malintencionados de los demás.

Por lo pronto, Verónica Giraldo se dejó ver muy feliz celebrando un año más de vida de Karol G, quien los celebró en una gran fiesta junto a varios de sus allegados y celebridades como Becky G y Sofía Vergara.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W publicó en sus historias capturas de su conversación con ChatGPT. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W preguntó a ChatGPT cuáles son sus “red flags”

Luisa Fernanda W compartió lo que ChatGPT le dijo sobre sus posibles “banderas rojas” y lo compartió en redes.

Yeison Jiménez ya había hablado de cantar con Maluma Yeison Jiménez

Yeison Jiménez soñó con hacer una canción junto a Maluma: esto manifestó

Yeison Jiménez ya había mostrado su interés de hacer una colaboración junto a Maluma y tras su fallecimiento, la canción salió a la luz.

Novia de blessd en redes sociales Blessd

Manuela reapareció en redes luego de la polémica por supuesta infidelidad de Blessd

La novia del artista Blessd regresó a sus redes sociales tras los supuestos chats del artista coqueteando con una mujer.

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje

El mundo de la televisión se viste de luto tras el inesperado fallecimiento de reconocida actriz y una de las pioneras del doblaje.

Karola recordó al Sebastucho en su línea de vida La casa de los famosos

Karola recordó a Sebastucho en su línea de vida en La casa de los famosos: "le agradezco siempre"

Feid

El plan de Feid mientras Karol G celebraba su cumpleaños

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones