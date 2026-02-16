Hermana de Karol G se molesta con fans tras relacionar post con Feid

La influenciadora Verónica Giraldo, hermana de la cantante Karol G, reaccionó luego de que fanáticos en redes sociales relacionaran una imagen que publicó con el artista Feidtras su supuesta ruptura con la Bichota.

¿Qué publicó la hermana de Karol G que relacionaron con Feid?

La creadora de contenido compartió una imagen en la que se hablaba de los narcisistas, razón por la que muchos seguidores relacionaron la publicación como una indirecta al artista Feid y como una razón por la que dicha relación se habría terminado.

"El narcisista nunca contará la historia desde el momento que te hizo daño, lo hará desde el momento en el que tú explotaste y así él quedará como víctima", se leía.

¿Cómo reaccionó la hermana de Karol G tras relacionar dicha imagen con Feid?

Luego de que dicha publicación se volviera viral en redes sociales y desatara una ola de comentarios al respecto, ella salió a hablar sobre el tema aclarando que la publicación no la hizo para Feid ni para nadie externo a su vida personal.

"Ustedes se pasan sinceramente, no sabía que había salido en tantas páginas por publicar una imagen que era para mí y mi vida sentimental, y qué pena decirlo así, pero es la verdad", dijo.

Asimismo, indicó que lo que ella publica en sus redes sociales es sobre su vida y no sobre nadie más.

"Yo tengo vida como para estar interfiriendo en la de los demás (...) es mi Instagram, mi vida personal y yo no tengo qué mencionar, publicar o estar pendiente de la vida de los demás y si publiqué esa vida e los narcisistas es porque está pasando con mi vida no con los demás, ¿listo?", agregó.

Tras su revelación, logró varias reacciones donde muchos se mostraron de acuerdo con su reacción y detallaron que no todo lo que publiquen lo pueden relacionar con dicha polémica entre los artistas.

Asimismo, otros optaron por aconsejarla a no prestar atención a los comentarios malintencionados de los demás.

Por lo pronto, Verónica Giraldo se dejó ver muy feliz celebrando un año más de vida de Karol G, quien los celebró en una gran fiesta junto a varios de sus allegados y celebridades como Becky G y Sofía Vergara.