Karina García respondió a críticas tras su diferencia de edad con Kris R

La influenciadora Karina Garcíarespondió a críticas de quienes la juzgan por la diferencia de edad que hay entre ella y su actual pareja, el cantante Kris R.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Karina García y Kris R?

Los famosos se llevan más de 10 años de diferencia, debido a que Karina García cuenta con 36 años, los cuales cumplió en diciembre y el artista Kris R recientemente celebró sus 25 años.

Esa diferencia de edad entre ambos ha generado bastantes diversos comentarios en redes sociales, pues para muchos es una brecha muy grande, mientras que para otros la edad no importa.

¿Qué dijo Karina García sobre la diferencia de edad con Kris R?

Tras la cantidad de mensajes que ha recibido la influenciadora sobre su diferencia de edad con el artista, esta decidió reaccionar en redes sociales al respecto y enviar un contundente mensaje.

A través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, activó una transmisión en vivo y contestó a dicha crítica de algunos internautas destacando que ella no ve la edad como obstáculo.

"No importa la edad que yo tenga, yo siento que la edad es solamente un número. Mi alma está joven, mi cuerpo está joven, saludable, entonces a mí no me ofenden cuando me dicen que tú eres mayor", dijo.

Asimismo, indicó que se siente bien con Kris R independientemente de la que edad que tengan los dos, destacando que mientras dure ella disfrutará el momento.

"Me siento tan feliz, siento que estoy en el mejor momento de mi vida físicamente, emocionalmente, me siento súper madura en muchos aspectos. Para otros sí parezco una niña y creo que no voy a cambiar, pero me siento bien y eso es lo más importante", agregó.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de su romance y haciendo caso omiso a la cantidad de comentarios de los internautas en los que cuestionan su relación, donde algunos les desean lo mejor, mientras que otros no paran de juzgarlos al respecto.

Asimismo, cada uno está al pendiente de sus respectivos proyectos profesionales.