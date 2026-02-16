Beba reaccionó al porcentaje de que tuvo Manuela en la última eliminación de La casa de los famosos

En la noche del domingo 15 de febrero, se vivió la quinta eliminación en La casa de los famosos Colombia 2026, en donde dejó a Jay Torres por fuera de la competencia.

Hasta el momento, los eliminados han sido Luisa Cortina, Renzo Menes, Sofía Jaramillo, Marilyn Patiño y Sara Uribe, las dos últimas salieron del programa en la misma noche.

Tras esta última gala en la que el cantante se despidió de sus compañeros, las reacciones no se hicieron esperar y Beba junto a Manuela Zapata, reaccionaron ante el ingreso de Manuela Gómez.

¿Qué dijo Beba y Mariana Zapata ante el regreso de Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez fue la primera en volver a La casa de los famosos Colombia en la última gala de eliminación, pues fue la más votada y tuvo el 28.68% de votaciones.

Beba reaccionó al regreso de Manuela Gómez y su votación en la casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Este resultado generó muchas reacciones no solo de los televidentes quienes mostraron firmemente el apoyo a la empresaria, sino que sus compañeros también revelaron sus comentarios por el porcentaje de votos.

En el caso de Beba y Mariana Zapata, ambas mujeres hablaron sobre el tema y en el caso de la deportista, ella manifestó que no pensó que Manuela iba a ser la más votada, mientras que la influenciadora aceptó que ella tenía mucho apoyo afuera.

Sin duda, los seguidores del programa reaccionaron a su conversación, algunos la vieron normal, mientras que otros creyeron que “ellas no estarían soportando” el apoyo que recibió la empresaria.

¿Cuáles fueron las reacciones de los demás participantes de La casa de los famosos Colombia tras la última eliminación?

Maiker estuvo a un hilito de haber sido el eliminado de La casa de los famosos Colombia 2026, ya que solo tuvo el 7,18% de votos, mientras que Jay Torres se fue con el 6.55%, o sea, la diferencia fue mínima.

Beba reaccionó al fuerte apoyo que recibió Manuela Gómez. (Foto: Canal RCN)

Esto no solo lo asustó a él, sino a sus amigos, quienes se dejaron ver muy preocupados porque él casi no regresa y fue el último en volver.

Este resultado también generó reacciones, ya que Manuela Gómez y Yuli Ruiz revelaron que nada está asegurado, ya que consideran que de pronto, su compañero estaba confiado de tener más apoyo y finalmente no fue así.