La Segura habló de su supuesto embarazo: “voy a ser mamá por segunda vez”

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, Natalia Segura, conocida como 'La Segura', provocó un gran revuelo en redes sociales tras hablar de su segundo embarazo.

En los últimos días, en redes sociales surgieron los rumores de que la influenciadora estaría esperando su segundo hijo y por eso, ella misma rompió el silencio y confirmó si esto es verdad.

¿Cómo notaron los seguidores de La Segura que estaría embarazada?

La creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales el pasado sábado 14 de febrero, día en el que celebró San Valentín junto a su esposo Ignacio Baladán y en el clip, los seguidores notaron que a La Segura se le notarían la pancita, por lo que muchos dijeron que era de embarazo.

La Segura se sorprendió al hablar de su segundo embarazo. (Foto: Canal RCN)

En el video, la influenciadora viste una bata morada y se le alcanza a ver pronunciada su parte abdominal y esto hizo que le llegaran cientos de comentarios en el que muchos aseguraban que está ocultando su segundo embarazo.

Es por esto que, La Segura no se llamó ya través de otor video, confesó la verdad de su pancita.

¿La Segura confirmó su segundo embarazo?

Un día después de que La Segura subiera el video junto a su esposo en donde se ve con algo de pancita, ella rompió el silencio con otro clip, confesando la verdad sobre su segundo embarazo.

“Voy a ser mamá por segunda vez, amigos”, dijo Natalia.

Tras decir estas palabras, se retiró un poco de la cámara y dijo que mostraría su pancita y así tal cual fue, se subió su prenda y dejó ver cómo luce su abdomen.

Sin embargo, en cuestión de segundo, la creadora de contenido dijo que esto no era cierto, que no está esperando a su segundo hijo y desmintió lo que decían los comentarios en sus últimas publicaciones.

La Segura reaccionó a rumores de embarazo y dijo toda la verdad. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué La Segura perece que estuviera embarazada?

La influenciadora confesó que está enferma del estómago, revelando que su hijo también. Con detalles, mencionó que hay un virus en ellos y los tiene con malestares gastrointestinales, por lo que su abdomen está muy inflamado.

Hasta revelado que no alcanzó a llegar al baño en dos ocasiones y se hizo en los pantalones, pues es tan fuerte el virus que no ha podido mejorar, pero según su médico, podría durar así de una a dos semanas.