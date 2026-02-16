Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Messi armó la Copa del Mundo en LEGO y sorprendió a sus fans

Lionel Messi mostró una réplica de la Copa del Mundo hecha con LEGO y emocionó a todos sus seguidores en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lionel Messi sorprendió en sus redes al mostrar una réplica de la Copa del Mundo construida con ladrillos LEGO.
Lionel Messi sorprendió en sus redes al mostrar una réplica de la Copa del Mundo construida con ladrillos LEGO. Foto AFP/ Rich Storry/ Freepik

Lionel Messi volvió a captar la atención de millones de seguidores con una publicación en sus redes sociales de una réplica de la Copa del Mundo realizada con piezas de LEGO, una creación que combinó paciencia, precisión y simbolismo.

La réplica evocó inevitablemente la consagración en Qatar y, al mismo tiempo, reavivó la expectativa de cara al próximo gran encuentro internacional.

¿Por qué una copa hecha con LEGO despertó tanta emoción entre los seguidores de Messi?

Para Argentina, levantar la Copa del Mundo significó la culminación de un sueño colectivo largamente esperado, Ver a Lionel Messi recreando ese símbolo en versión LEGO no solo resultó llamativo por lo estético, sino también por lo que representa emocionalmente.

La construcción mostró una fidelidad notable en las proporciones y en los acabados dorados que caracterizan al trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, Cada ladrillo encajado pareció remitir a la idea de que los grandes logros también se edifican paso a paso, con paciencia y perseverancia.

¿Qué significa este gesto de Messi a pocos meses del próximo Mundial?

La publicación llegó en un momento clave, cuando la atención comienza a centrarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, e iniciará el 11 de junio, donde participarán 48 selecciones y se jugarán 104 partidos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi iniciaron el 2026 con sol, romance y relax en su natal Rosario.
La próxima Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. Foto AFP/Luis ROBAYO

En ese contexto, cualquier referencia al trofeo vuelve a alimentar la ilusión, pues la selección argentina ya conoce su calendario inicial y buscará avanzar con paso firme desde el debut.

¿Messi podría sostener nuevamente la Copa Mundial?

La pregunta flota en el aire cada vez que se menciona el título mundial, la Argentina afrontará la fase inicial enfrentando a Argelia el 16 de junio, para luego medirse con Austria y Jordania.

Messi cumplió 38 años y así los celebró
Lionel Messi compartió en sus redes una réplica de la Copa del Mundo construida con ladrillos LEGO. (Foto AFP: JUAN MABROMATA)

Mientras tanto, la imagen de la copa construida con ladrillos funciona como recordatorio tangible de lo que se alcanzó y de lo que todavía puede aspirarse a conquistar.

Más que un simple objeto decorativo, la réplica compartida por Messi simboliza la continuidad del sueño y la determinación de seguir compitiendo al más alto nivel.

