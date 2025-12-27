Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Key Alves, famosa modelo y exdeportista reveló que se convirtió en mamá: así lo anunció

La modelo Key Alves compartió un carrusel de fotografías junto a su pareja para anunciar la llegada de su primera bebé.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nació la hija de la modelo Key Alves
Key Alves dio la bienvenida a su hija. (Fotos Freepik)

La ahora modelo Key Alves y el cantante Bruno Rosa están de fiesta tras recibir a su primera hija, una niña a quien le colocaron Rosamaria.

¿Cómo anunció la modelo Key Alves el nacimiento de su bebé?

La exdeportista Key Alves sorprendió a sus seguidores en la tarde del 26 de diciembre al revelarles a sus más de 16 millones de seguidores que se convirtió en mamá.

ROSAMARIA 26/12/2025.

La pareja compartió la noticia con gran emoción a través de sus redes sociales, mostrando la ternura de los primeros momentos junto a la bebé tras el parto.

En las imágenes quedó el momento de emoción cuando recibieron a la menor en el hospital, en estas dejaron ver los primeros detalles de la pequeña como sus manitas y piecitos.

Asimismo, quedó la reacción del padre de la menor, quien rompió en llanto al verla por primera vez, además, mostró que varios de sus seres queridos pudieron ver parte del parto y conocer a la bebé a través de un vidrio de cristal que los separaba.

Key Alves reveló imágenes inéditas del parto y la reacción de su esposo

La pareja aseguró en sus redes que su hija Rosamaria llega en un momento especial y por eso, tras el parto dejaron ver algunas imágenes inéditas de todo lo que vivieron horas antes del parto en donde los nervios y emoción eran latentes.

La modelo también reveló todas las sorpresas y detalles que le dieron antes de irse para la clínica para el trabajo de parto.

Key Alves se mostró feliz y agradecida con Dios por el nacimiento de su primera hija, dejando claro que no tenía palabras para describir sus sentimientos.

Todo te lo debo a ti Dios.

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?
Nació bebé de Key Alves. | Foto: Freepik

Key Alves y Bruno se conocieron en mayo de 2024 y, tras poco más de un año de relación, anunciaron en julio de 2025 que estaban esperando a su primer hijo juntos.

Cabe resaltar que la modelo tiempo atrás fue relacionada con dos famosos futbolistas, James Rodríguez y Neymar Jr, sin embargo, con ninguno de los dos se confirmó una relación sentimental.

